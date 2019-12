Il était une fois la Volata, le sport qui devait remplacer le foot en Italie

Sous le joug du fascime mussolinien depuis 1922, l'Italie se voit autoritairement transformée par le régime du Duce, qui ira jusqu'à tenter de s'attaquer au football, un sport un temps jugé pas assez conforme à sa vision du « nouvel homme italien. » Pour damer le pion au sport roi, le pouvoir transalpin met ainsi dès 1928 le paquet sur une discipline qu'il a créée de toutes pièces, qui consiste en un mélange composite de foot, de handball et de basket. Son nom ? La Volata.

Le rapport qu'entretenait Benito Mussolini avec le football ressemblait à un drôle de flirt. Bien entendu, si on ne regarde que la partie émergée de l'iceberg, les victoires de lalors des mondiaux 1934 et 1938 permirent au régime d'instrumentaliser le sport roi comme formidable arme de propagande nationaliste et idéologique. Mais, de l'autre coté du miroir, on peut déceler une autre histoire, autrement plus conflictuelle : avant que lane monte sur le toit du monde, le football a longtemps été un vrai sujet de préoccupation pour le pouvoir mussolinien. À tel point qu'en 1928, Augusto Turati, le secrétaire du parti national fasciste italien (PNF) - soit l'un des hommes les plus puissants du pays après Mussolini - est à l'origine de la création d'un sport dont le but est de détrôner le ballon rond dans le cœur des Italiens : la Volata.Mais pourquoi vouloir substituer au football un sport d'un genre nouveau ? Au début des années 1920, la popularité du football en Italie ne cesse de grandir, alors que de grands entrepreneurs comme Piero Pirelli, Edoardo Agnelli et Enrico Marone irriguent déjà en cash le Milan, la Juventus ou encore le Torino. Pour discipliner et structurer un sport qui brasse de plus en plus d'argent et de public (même s'il reste à l'époque moins populaire que le cyclisme en Italie), l'autorité fasciste met alors ses homme aux manettes : parmi eux, Lando Ferretti, le président du Comité olympique italien (CONI), qui nomme lui-même Leandro Arpinati, le maire fasciste de la ville de Bologne, président de la Fédération italienne de football en 1926. Rapidement, le football italien est réformé. Les Ligues nord et sud sont unifiées en un championnat, et les joueurs sont divisés en « amateurs » et « non amateurs » afin de réglementer leur statut. Enfin, les clubs se voient interdits d'intégrer à leur effectif des joueurs non italiens.Pourtant, le football reste encore un problème pour le PNF. «explique Marco Impiglia, auteur de, pointe l'historien Fabien Archambault, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du football transalpin.Pour faire tomber le football de son piédestal, Augusto Turati, le numéro 2 du PNF, imagine donc en 1928 la Volata, un sport qu'il espère révolutionnaire. Le principe ? Deux équipes, composées de 8 joueurs chacune, (1 gardien de but, 2 arrières latéraux, 3 demi-arrières, 2 avants), s'affrontent sur un terrain de football, restreint et modifié. Le match dure 1 heure, divisé en 3 périodes de 20 minutes. Le ballon peut être manipulé avec les pieds et les mains. Dans le second cas de figure, un joueur ne peut pas garder la balle en main plus de trois secondes, sauf s'il avance en faisant rebondir la sphère, comme on dribble au basket. Tous les tirs doivent être effectués en dehors de la surface de réparation, et les joueurs défensifs (gardien de but et arrières latéraux) ne sont pas autorisés à aller au-delà de leur propre moitié de terrain. «» explique Impiglia.Schématiquement, la Volata ressemble ainsi à un sorte de handball survitaminé sur le plan athlétique (car pratiqué sur un terrain beaucoup plus grand, de 90 mètres sur 60), dont le fonctionnement et le règlement épousent les « valeurs » fascistes, dont se réclame le pouvoir mussolinien. D'un, parce que, contrairement au football, elle fait travailler intensément bras comme jambes, et est ainsi plus en phase avec l'idéal du surhomme fasciste, cher à Mussolini. Ensuite, car «, poursuit Impiglia.sport fascistissimo (littéralement, le sport très fasciste, N.D.L.R.)Le six janvier 1929, la Volata est introduite en grande pompe devant 10 000 spectateurs au stade du Parti fasciste national de Rome. Problème : malgré la couverture médiatique intensive dont elle fait l'objet, cette grande première sera loin de passionner les foules. Qu'importe : Turati croit dur comme fer dans le sport du parti et persiste : «, pose Impiglia. Des instructeurs sont aussi vite dépêchés dans les clubs de sport et de foot pour y enseigner le jeu. «» , poursuit Impiglia. En 1930, le premier championnat national est même organisé. Trente-deux équipes, réparties en quatre divisions, y prennent part. Quatre clubs - Richard Ginori Milano, S.S. Venezia, S.G. Roma et D.P. Palermo - se qualifient pour les demi-finales à Rome. Le 21 septembre, Milan et Palerme se disputaient le titre de champion d'Italie au Stade national, en présence de Benito Mussolini, un match facilement remporté 9 à 2 par les Lombards.Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose : si la Volata a bien gagné quelques pratiquants, sa popularité, gonflée par la propagande agressive du parti, n'a en réalité jamais décollé. La discipline va même spectaculairement se casser la tronche à l'aube des années 1930, pour diverses raisons. Calomnié dans la presse par ses adversaires politiques au sein du PNF, Turati est contraint à la démission début 1930. Dès lors, «, déroule Impiglia.(le nouveau président du CONI, nommé en 1933)Trop rigide et mécanique dans son fonctionnement, trop physique, aussi, aux yeux de ses pratiquants, la Volata n'aura pas convaincu : «, poursuit Impiglia.» Le football justement, va bientôt passer un nouveau palier en Italie, alors que laremporte la Coupe du monde 1934, sur ses terres. Cette fois-ci, Mussolini s'est fait une raison et ne loupera pas le coche du Mondial transalpin : la finale entre l'Italie et la Tchécoslovaquie voit des chemises noires quadriller les tribunes, tandis que des chasseurs survolent le stade. Un trophée fabriqué pour l'occasion, la, est aussi remis au vainqueur. Jules Rimet, le patron du foot mondial, ira jusqu'à déclarer que «» . La Volata, elle, n'est déjà plus qu'un lointain souvenir.