Il est 5 heures, Lille s'éveille

Un vent venu de l'Ouest

« On était dans un bar, on a lancé un dé, et on s’est dit que si ça tombait sur 6, on allait à Angers... C’est tombé sur 6. On avait tout ce qu’il nous fallait, c’est-à-dire de la bière et de l’essence. »

Une Galette au champagne

Des hommes fontaine

« On nous parle toujours de Lens, mais ici aussi on sait fêter un titre. Je vois bien qu’il y a une nouvelle génération, des gamins qui ont grandi avec les Hazard et compagnie et qui s’y retrouvent dans ce club. »

Le jour où tout a basculé

« Il nous a fallu deux heures pour trouver un taxi. Certains voulaient nous faire payer 150 balles, ils sont cinglés. »

Décollage imminent

Galtier versus Al Pacino

Par Félix Barbé et Florent Caffery, à Angers, Lesquin et Lille

Photos à Lille, Manon Cruz.





4h30 du mat'. Depuis presque trois heures, Éric a pris sa voiture pour rejoindre l’aéroport de Lille Lesquin, à dix bornes d’une Grand-Place dont les coutures viennent de sauter les unes après les autres., lance le trentenaire, maillot ING Direct des Dogues sur les épaules. Thomas Pesquet rentre déjà de l’ISS ? Non, il s'agit plutôt de l’avion de la clique à Galtier enfin posé sur le tarmac., gueule l’un des 500 furieux à avoir poireauté des plombes sur un rond-point au milieu de nulle part. Sous sa casquette trempée, Sylvain a les poils qui se dressent.Le quadra pense encore à sa femme avec qui, le matin du titre, il a connu"C’est le foot, c’est les potes, je ne peux pas passer à côté de ça."Le rabibochage attendra. Car pour l'instant, ce sont les torches qui s’embrasent. Les bombes agricoles et pétards suivent, on se gare à l’arrache dans la boue, ça pisse en plein champ, le cordon de gendarmes mobiles s’écarte enfin, le bus du LOSC apparaît. Envie de le toucher, de monter dedans pour filer une binouze à Benjamin André ou Burak Yılmaz, de serrer Galtier d’amour, de vibrer une énième fois dans cette journée de tous les possibles. Mais avant de se prendre un dernier rail de folie furieuse, il a d’abord été question de scalper Angers.Il est 17h30 ce dimanche, dans les Mauges. La petite place François Mitterrand, habituellement très tranquille, commence tout doucement à rougir. Plusieurs dizaines d’aficionados du LOSC sont là, répondant présents à l’appel des Dogues de l’Ouest, pour soutenir leurs protégés avant leur dernier combat., explique le président Jean-Luc David, venu du Poitou à près de 2h30 de route.Les drapeaux et les écharpes sont de sortie. Les premiers pétards de la soirée aussi, faisant frissonner la timide clientèle assise sur la terrasse du Delirium Café, située sur le trottoir d’en face. Les présentations sont brèves, le premier chant lancé permet de fédérer toute la clique. Certains n’ont pas hésité à débarquer de Bretagne pour vivre ce moment., lance Calix, étudiant lillois à Angers. Cinq minutes plus tard, le jeune homme de 20 piges s'est fabriqué de solides amitiés., déroule Éric, accompagné de son fils Thierry., embraye Arnaud.Le match face au SCO démarre dans un peu plus de trois heures, et tous y croient dur comme fer.répète-t-on en boucle. Pour Calix, la rencontre revêt une importance d’autant plus importante :(Dogues Virage Est).Une banderole en l’honneur du garçon sera d’ailleurs apposée au niveau du parcage visiteurs de Kopa, quelques heures plus tard. Alors que l’ambiance monte, un téméraire supporter parisien vient titiller la bande, smartphone en main :La réponse collective rouge est immédiate et bruyante :s'exclame Jean-Luc. Direction l’hôtel des joueurs, situé sur la rocade à quelques kilomètres. Là-bas, une forte communauté turque, drapeaux en main, est déjà présente devant les grilles :, souffle Nezvat.Juste à côté, Maximilien, fût en main, fait couler de la Pelforth dans les bouches de ceux qui le souhaitent en attendant la sortie des joueurs. À dix-neuf ans, il a improvisé cette soirée avec ses copains alors que tous étaient encore dans le Nord vingt-quatre heures plus tôt :Peu après 19h, les premières silhouettes des joueurs apparaissent au loin et grimpent dans le bus, non sans un geste vers leurs fans qui enchaînent les craquages de fumi et les pétards. La grille de l’hôtel s’ouvre, le car fend la grosse cinquantaine de supporters. Au milieu des chants qui résonnent, certains tapent sur le véhicule, d’autres se mettent un peu plus en retrait. Les plus vifs empoignent leur voiture pour suivre leurs héros jusqu’au stade. Pour les autres, il faudra patienter de longues heures avant de retrouver leurs poulains.À Raymond-Kopa, l’ambiance est tout de suite plus calme, huis clos oblige. Un homme fait pourtant plus de bruit que les autres : José Fonte. Suspendu, le défenseur portugais harangue ses partenaires dès le début de match depuis les tribunes, alternant entre le français, le portugais et l’anglais :Assis au-dessus des remplaçants (eux aussi en tribunes, à Angers), l’habituel capitaine des Dogues est aux premières loges pour voir Jonathan David et Burak Yılmaz marquer deux pions en première mi-temps, occasionnant chacun quelques explosions de pétards et coups de klaxon à l’extérieur de l’enceinte. À cinq minutes du coup de sifflet final, Renato Sanches est le premier à montrer la voie à ses copains, les invitant tous à se rapprocher du banc de touche, sentant l’exploit quasiment acquis. Les T-shirts conçus pour l’occasion sont de sortie, Yılmaz file au vestiaire chercher un drapeau turc, et si la réduction du score de Fulgini dans le temps additionnel fait parcourir un léger frisson dans le dos des Nordistes, Benoît Bastien met rapidement un terme au suspense en sifflant la fin du bal. Pour la quatrième fois de son histoire, le LOSC est champion de France.Sur la pelouse, les scènes de liesse se multiplient au refrain deLes longues accolades entre joueurs et staff n’en finissent plus, et tandis qu’une haie d’honneur fair-play des Angevins félicite les néo-champions, une fumée rouge se dessine dans le ciel des Mauges. Elle provient d’un tout petit coin du stade caché par une épaisse grille, derrière laquelle on devine quelques visages heureux :Le bonhomme ne sera pas entendu. Une grosse demi-heure après le coup de sifflet final, c’est un Christophe Galtier étonnamment calme qui se présente en conférence de presse :, concède-t-il. Le discours est posé et ne manque pas de remercier tout le monde, y compris Gérard Lopez et Luis Campos. Après un dernier hommage destiné à son épouse, le meilleur coach de la saison quitte la salle de presse ému... Avant d’être rattrapé par ses hommes – Timothy Weah en tête –, bouteilles de bulles en main. Accompagné de Botman, Bradarić ou encore Yılmaz, l’Américain offre à Galtier la traditionnelledu champion, se faisant vider deux quilles sur la tête pendant que la ferveur à l’extérieur se fait de plus en plus forte.s’écrie Jean-Luc à travers la grille la plus proche du bus des joueurs, au milieu des quelques fidèles toujours présents après minuit entre fumigènes et drapeaux. Zeki Çelik et Yusuf Yazıcı sont les premiers à venir communier avec eux, rapidement rejoints par Renato Sanches. Tous les trois immortalisent ces longues scènes de joie avec leur portable. Quelques minutes plus tard, c’est au tour du Kral de sentir la ferveur des fans et de lancer un tee-shirt vers les plus véhéments d’entre eux dans la fumée grise. Le Turc sera le dernier à approcher, au désarroi de la cinquantaine de supporters.lancent certains, déçus de ne pas voir la totalité de l’effectif. Les ultimes résistants du vestiaire en sortent plus de deux heures après la fin de la rencontre. Il s’agit de Bamba, Ikoné et David, accompagnés par Mike Maignan et son enceinte XXL dans laquelle résonne « Intro » de Ninho. La fine équipe s’enjaille à grands coups de chorégraphie maîtrisée sous les regards amusés de Fonte et Botman, puis grimpe dans le bus qui démarre et s’en va... Bière à la main, un membre du staff lillois lui court après et tambourine au carreau pour qu’on ne l’oublie pas. Le voilà à son tour au chaud. Il est 1h12, direction l’aéroport, escorté par une camionnette de police pendant qu’à Lille, on est passé en modePerché sur son vélo rue Faidherbe, à une canette d’Heineken de la Grand-Place – la nouvelle unité de mesure en vigueur ce dimanche, dans la capitale des Flandres –, Karim capitule. Le burger qu’il a dans son sac Deliveroo peut refroidir, le coursier jubile :Une fête ne sera pas une fête sans les lacrymos des policiers. Les ardeurs pour rallier la Grand-Place sont rabrouées, on ne sait plus si ça pleure de joie ou à cause du gaz.La foule compense devant la gare Lille Flandres, avant que les portes du cœur battant de la ville ne s’ouvrent. Ça déboule de partout, les ombres tournoient sur les façades flamandes, la Protection civile déploie à la va-vite des chapiteaux et Philippe, 58 balais, cherche sa progéniture., ose l’enfant d’Henri-Jooris, l’ancien bastion du LOSC.Ils sont probablement 10 000, sûrement plus, à rugir. Un Américain qui passe par-là, avec son maillot du Bayern, assure bosser dans l'aérospatial à Metz et être venu. Du haut des cimes de la fontaine, la déesse en est quitte pour quelques culs noyés. Le jogging d’Adam n’a pas résisté longtemps. L’ado jure vivre, s’allonge pour la dixième fois dans la flotte et prévoit une belle lessive pour rattraper tout ça :Retrouver une aiguille dans une botte de foin est plus simple que de remettre la main sur un pote, le toit de l’hôtel Bellevue devient le spot à la mode, des sonos crachent du gros rap. Une retraitée sort son yorkshire comme si de rien n’était, Yılmaz est idolâtré et Julien met sa casquette de philosophe après avoir purgé avec ses collègues une quinzaine de bouteilles d'un breuvage made in Nord Pas-de-Calais :Le supporter replonge dans sa DeLorean avec Marty Mc Fly :(ailier du LOSC entre 1998 et 2001, NDLR).Un vestigeL’opportunité de stopper le maître du temps, peut-être., rappliquent Thomas et son écharpe nouée à l’arrache sur sa tête.De mémoire de Lillois, le doublé de 2011 n’avait pas rameuté autant., reprend Philippe, qui galère toujours autant avec le réseau pour retrouver son fiston.À coups de, les pavés de la Grand’Place serrent les dents. L’horloge du beffroi a depuis bien longtemps sonné minuit, et Alex, qui tient bien fort la main de Tom, haut comme trois pommes et un maillot d’Obraniak deux fois trop grand, pose le terme adéquat en parlant deLa quatrième vague serait donc celle de l’insouciance, dont les secousses raniment l’aéroport de Lesquin vers 2h. Le couvre-feu n’existe plus, l’autoroute A1 devient un corridor en direction des héros sur fond de klaxons, cornes de brume et pétarades de motards venus brûler dix litres d’essence sur un kilomètre d’accélération. Vu l’heure, le seul avion dans les radars sera forcément celui attendu.Pour le moment, c’est surtout la paire d’Adidas de Rémi qui vole dans les airs. Le loustic a cru bien faire en grimpant sur un panneau de signalisation, des roublards en ont profité pour lui chourer ses pompes.: le peuple en redemande, la moindre connerie deviendra anecdote dans un futur pas si lointain., se marre le principal intéressé, après avoir refait ses lacets.Quoi, ce n’est pas férié ce lundi ?Il est 3h du mat’, et dans deux heures, le Lillois reprend le taf :Plaisir ultime d’une nuit blanche où le porte-monnaie peut sauver la mise, Sez déboule au dépose-minute de l’aéroport, une Rince-Cochon à la main. À l’avant du taxi, le chauffeur tire un peu la tronche., s’emballe le trentenaire, dont les acolytes Max et Riton sont les seuls rescapés de la Grand-Place.Un compromis à 100 euros met tout le monde d’accord.(Rires.)La journée du lundi est posée, les potes de Sez se soulagent tranquillement devant l’entrée du terminal et les chariots prévus pour les bagages se muent en porte-bière., prédit Sez, en mode Yolo.Twitter annonce que ça s’éternise à Angers, l’atterrissage prévu à 3h prend une heure et demie dans la tronche et une partie de la foule se disperse., gueule un vieux de la vieille sous son bob. Les plus valeureux restent. Ils sont récompensés vers 4h30.Même si le passage du bus a des airs de défilé express des Bleus sur les Champs-Élysées en 2018, Julien pose sa cinéphilie sur la table et pense à sa copine :L’Enfer du dimanche"On gagne en tant qu’équipe ou on meurt en tant qu’individu."(Rires.)Il est 5h, Lille s’éveille. Les premiers voyageurs se frayent un chemin dans la cohue., glisse une femme. C’était pourtant si bon.