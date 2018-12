Il démonte le but en plein match, la partie retardée de 45 minutes

Perth Glory’s A-League clash at Central Coast Mariners was delayed by 45 minutes when this happened… pic.twitter.com/eCW44gzMSa — ESPN UK (@ESPNUK) 31 décembre 2018

Ne jamais sous-estimer sa puissance.La D1 australienne a terminé l'année 2018 avec une scène insolite au Central Coast Stadium. Les Mariners, l'ancien club de Usain Bolt, recevait le leader Perth Glory. À la 10minute de jeu, un défenseur des visiteurs marque de la tête et termine sa course dans les filets. Seulement, le pion a été refusé pour un hors-jeu. Et surtout, la chute du grand gaillard a démonté le but, le poteau gauche étant littéralement cassé.Il a donc fallu remplacer le but une première fois, avant de comprendre que les deux cages n'étaient pas de la même dimension. Au final, les deux équipes ont dû attendre 45 minutes pour reprendre la partie. Pas de quoi déstabiliser Perth Glory, qui s'est largement imposé (4-1), confortant sa 1place et enfonçant un peu plus les Mariners, lanterne rouge avec zéro victoire en dix journées.Trop tard pour les bêtisiers de l'année, l'Australie est déjà en 2019.