Des fumis à la fenêtre pour une partie de FM

Day 14 without football:Just won the league on football manager pic.twitter.com/VWnL4zN5Um — Jamie Towers (@JamieTowers8) March 26, 2020

CA

Quand on aime, on ne compte pas.En pleine période de confinement et de blocage de la quasi totalité des championnats européens, certains passionnés de football décident de se retrancher vers les jeux vidéos. Et en particulier verspour les intimes. Dont fait partie Jamie TowersSur son compte Twitter, ce fervent amateur du célèbre jeu de management a conté son aventure : après avoir pris sous son aile le club d'Hamilton, onzième avant la suspension de la Scottish Premiership, il a enchaîné les victoires et a ainsi réussi à décrocher le titre de champion d'Écosse en devançant seulement d'un point la mythique équipe des Celtics. Du champagne, pour fêter ça ? Plutôt un bon craquage de fumigène des familles : «Un partant pour faire la même avec Toulouse ?