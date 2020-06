Il a Free, il a rien compris

À partir de la saison prochaine, Free va proposer sur mobiles une offre « Near Live Clips » à ses abonnés pour la Ligue 1 Conforama. Un nouveau concept qui permettra aux utilisateurs de ne consommer que les plus belles actions en quasi-direct. Une belle idée de merde en phase avec une façon naissante de consommer le football.

Par Andrea Chazy

Il y a plus de dix ans maintenant, la France entière se marrait devant les cours dedu geek longiligne Rodolphe et de son slogan imparable :Rendez-vous compte : on pouvait enfin téléphoner en Pologne depuis un téléphone fixe sans payer une blinde ! Une époque qui semble loin aujourd’hui, d’autant qu’au même moment, Ludovic Giuly et Guillaume Hoarau faisaient la paire à la pointe de l’attaque parisienne. Leémergeait tout juste, Kylian Mbappé était en CM2, et le public français assistait lentement, mais sûrement à la fin de l’hégémonie lyonnaise en Ligue 1. On était encore loin de penser qu’une décennie plus tard, Rodolphe allait s’intéresser au ballon rond hexagonal et réussir à le rendre. C’est pourtant ce qu’il s’apprête à faire, et il faut reconnaître qu’il s’y prend bien.Soyons honnêtes d’entrée : avec son concept des « Near Live Clips » , Free n’invente rien et ne fait que repomper une idée qui sévit déjà aux États-Unis. Chez les Yankees, depuis bientôt deux ans, des chaînes locales proposent à leurs téléspectateurs la possibilité de n’acheter que le dernier quart temps du match de leur équipe favorite en NBA. On est en droit d’imaginer que dès l’an prochain, au restaurant, il sera possible de regarder ensur son téléphone le but de Stéphane Bahoken à la Beaujoire qui permet au SCO d’Angers de faire chuter les Canaris. Sans avoir à attendre une rediffusion ou même l’émission du dimanche soir qui diffusera les buts du championnat de France la saison prochaine. Sans chercher à comprendre non plus, une fois rentré chez soi, comment les Angevins sont venus à bout des Nantais dans la souffrance. Oubliez ces longues minutes d’attente, ces phases de construction ratées, ces moments. Tous ces actes manqués, ces échecs, qui rendent tellement jouissives ces secondes où le ballon franchit la ligne de but. Au lieu de ça, il ne faut plus consommer que les buts, les cartons rouges, les actions chaudes, les coups de gueule. Le message est là, écrit en gros : ne prenez que le meilleur. Il serait pourtant impensable de n’écouter que les refrains d’un album ou de n’arriver au cinéma que pour le dénouement d’un thriller norvégien. Un match de football a son histoire, qui peut être parfois longue et ennuyeuse, mais il ne peut être résumé à une virgule de Vinicius Junior ou à un étranglement de Mattéo Guendouzi.Le « Near Live Clips » est de nature meurtrière. Il tue la sacralisation du match de foot. Ce moment qu’on regarde en famille ou entre amis – à défaut de pouvoir aller au stade – n’existe plus. On ne criera plus le mot, on se contentera d’une notification (c’est déjà le cas) suivie de la pastille de 15 secondes dans la foulée. Une « innovation » dans l’ère du temps, où il faut consommer le plus d’informations possibles en un temps limité. Il s’apprête dans le même temps à affaiblir des diffuseurs de plus en plus isolés et qui font tout pour éloigner les passionnés de leur spectacle préféré au fur et à mesure des années. Qui voudra payer 25 euros par mois pour la Ligue 1 alors que ses buts et ses meilleures actions seront disponibles à moindre coût ? Personne, hormis les irréductibles de la vieille école, ceux qui sont encore sur minitel ou bien les supporters qui vibrent encore pour leur équipe. Lors de son arrivée sur le marché de la téléphonie, Free avait mis une grande claque à tout le monde et, selon l'Arcep (l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), avait même participé à faire baisser les prix des services mobiles de 11,4% en 2012. En 2020, l’opérateur de Xavier Niel s’apprête à mettre une claque à tous les acteurs du monde du football. Mais pas sûr qu’à la fin, il aura tout compris.