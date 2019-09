Ikoné pour briller

Crack de la génération dorée du PSG

Coéquipier modèle

Ikoné les baux

Bah oueee wesh, marque pas ? https://t.co/PuKVjRjGGU — Rafael Leão (@RafaeLeao7) June 19, 2019

Et les buts dans tout ça ?

Par Steven Oliveira

Réputé pour ne pas être un homme de surprise, Didier Deschamps affiche pourtant un sourire et un œil malicieux lorsqu'il débarque, jeudi dernier, au centre de la FFF pour balancer sa liste des 23 appelés pour affronter l'Albanie et Andorre. Et si les premiers bruits se font entendre dans la salle de presse lorsque le nom d'Aymeric Laporte est prononcé par la Desch’, l’étonnement est palpable au moment où DD annonce la sélection de Jonathan Ikoné. Un choix que le sélectionneur des Bleus justifie par «» , mais surtout par des «» . Parmi elles, celle d’un certain Kylian Mbappé. Ironie du sort, c’est l’absence de l’attaquant du PSG qui a probablement offert à son ami d’enfance Jonathan Ikoné sa première convocation chez les Bleus. Car oui, bien avant de marcher sur la Ligue 1, les deux hommes s’éclataient du côté de l’AS Bondy. C’est dans cette commune du 9-3, où il est né, que Jonathan Ikoné a donc fait ses premiers pas de footballeur sous les ordres de Wilfried Mbappé. Et à écouter le paternel de Kylian au micro de, les deux gamins qui étaient dans la même classe en CM2 faisaient du grabuge sur un terrain : «» Et ça, Ikoné n’est pas du genre à l’oublier, lui qui continue de rendre visite à son premier club et à sa ville durant son temps libre.Si Kylian Mbappé a finalement éclos plus rapidement que son aîné de six mois, Jonathan Ikoné peut se targuer d’être le premier des deux à avoir quitté le cocon de Bondy pour signer dans un centre de formation. Direction le Paris Saint-Germain donc pour celui qui se fait surnommer Jorko par ses potes. Un choix qui lui permet alors de continuer de vivre en Seine-Saint-Denis et d’enchaîner les allers-retours entre Bondy et Saint-Germain-en-Laye. À Paris, Ikoné débarque dans ce que François Rodrigues, ancien coach des U17 et des U19 du PSG entre 2013 et 2018, appelle une «» . Pourtant, au milieu de Christopher Nkunku, Odsonne Édouard, Jean-Kévin Augustin, Alec Georgen, Fodé Ballo-Touré ou Dan-Axel Zagadou, Jonathan Ikoné se fait très vite un nom. «» , se remémore François Rodrigues. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau directeur de la formation du HAC n’a pas été déçu : «C’est donc assez logiquement que le Paris Saint-Germain de Jonathan Ikoné finit par toucher le Graal : un titre de champion de France U19 en 2016. Une année où le PSG aurait pu faire le doublé en remportant la Youth League, sauf que Chelsea en a décidé autrement en s’imposant en finale face aux Parisiens (1-2). Un match qui résume assez bien le jeu de Jonathan Ikoné, à entendre François Rodrigues : «Et quand il n’est pas en train d’humilier un adversaire à l’entraînement ou en match, Jonathan Ikoné passe son temps à «» , rigole François Rodrigues. Boute-en-train dans le vestiaire, travailleur à l’entraînement, Jonathan Ikoné aurait alors tout de l’équipier modèle. C’est en tout cas l’avis de Jordan Rambaud, qui l'a côtoyé en équipe de France U17 : «» Altruiste dans la vie, Jonathan Ikoné l’est aussi sur un terrain, lui qui a toujours confié préférer la passe décisive au but. Et lors du championnat d’Europe U17 en 2015 remporté par la France, c’est Odsonne Édouard qui profite des offrandes de son coéquipier (8 buts). Mais le vrai patron offensif de cette équipe reste Jonathan Ikoné selon Jordan Rambaud : «» Une différence qui ne se traduira pourtant pas dans les statistiques, même si la France s’impose 4-1 grâce notamment à un triplé d'Odsonne Édouard.Coéquipiers en équipe de France, Jordan Rambaud et Jonathan Ikoné se sont affrontés lorsque le premier évoluait chez les jeunes de Guingamp. Pour le plus grand malheur de l’actuel attaquant de Vertou : «(Rires.) » Comme l'indique cette action, les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain deviennent très vite trop petites pour Jonathan Ikoné. Sauf que l’équipe première reste encore trop grande malgré son contrat professionnel signé en juin 2016 et une tournée estivale qui l’aura vu notamment planter un but au Real Madrid. Et malgré quatre apparitions en Ligue 1 et deux minutes disputées en Ligue des champions face à Ludogorets, Ikoné est alors prêté à Montpellier en janvier 2017. Alors gardien du MHSC, Laurent Pionnier revient sur le premier contact avec le jeune homme : «Présent à la Paillade depuis 1997, Laurent Pionnier a vu défiler des tas de jeunes joueurs talentueux. Un statut qui a permis au néo-retraité de sortir immédiatement Ikoné du lot : «"J’arrive dans ce club, mais je ne suis pas grand-chose encore."» De quoi expliquer la persistance de Montpellier pour se faire prêter Jonathan Ikoné une saison de plus. Et si la progression du natif de Bondy est palpable, elle ne se ressent pas dans les chiffres, puisque le joueur ne marque que deux pions et ne délivre que deux passes décisives en 32 matchs de Ligue 1. Ce n'est pas de la faute de celui qu’il aimait appeler son "papy", qui ne cesse de lui rabâcher de frapper plus au but : «Des conseils qui n’ont pas encore fait mouche malgré un départ au LOSC (contre 5 millions d’euros) sous les ordres de Christophe Galtier. «» , confie François Rodrigues, qui insiste sur les bons choix de carrière de son ancien poulain. Pour preuve de ce manque de réalisme, la saison dernière, Jonathan Ikoné n’a marqué "que" trois buts. Pour 10 passes décisives. Au grand bonheur de ses compagnons d'attaque Nicolas Pépé et Jonathan Bamba qui profitaient de l’altruisme de leur collègue pour gonfler leurs statistiques. Le premier parti à Arsenal, Christophe Galtier s’est alors montré clair en conférence de presse de début de saison sur ses attentes envers Jonathan Ikoné : «» Et si c’était pour ses débuts en équipe de France ? Histoire d’obliger Didier Deschamps à le sélectionner de nouveau et l’aligner à côté de son copain d’enfance Kylian Mbappé. À moins que cette réunion se fasse au PSG comme l’imagine François Rodrigues : «