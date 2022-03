Iker Casillas incógnito au Bernabéu

AEC

Le Real Madrid a « joué » avec deux gardiens de but contre le PSG.En plus de Thibaut Courtois, Iker Casillas, n'a pas voulu manquer le retour épique contre l'équipe parisienne. Et il n’a pas été en loge VIP, comme peuvent souvent le faire les anciens footballeurs. L’ancien portier madrilène était assis dans les tribunes avec ses amis, comme n'importe quel autre supporter. Il s'est infiltré parmi les supporters, mais presque incognito, avec un écharpe sur le visage, pour pouvoir vivre le match de manière plus détendue et sans être reconnu.L'ancien gardien de but a ensuite posté sur Instagram une photo de lui camouflé avec ses trois amis, en train de célébrer la victoire face PSG.commente-t-il. Miguel Layún, coéquipier de Casillas à Porto, a répondu à son post :Un « saint » était au Bernabéu s’exclame la presse madrilène après avoir découvert la photo.À défaut d’un Messi, San Iker était bien là.