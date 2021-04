Leicester renverse Crystal Palace

Leicester (3-4-1-2) : Schmeichel - Söyüncü, Evans, Fofana - Castagne, Tielemans, Ndidi, Thomas (Albrighton, 70e) - Maddison (A. Pérez, 70e) - Vardy, Iheanacho. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Crystal Palace (4-4-2) : Guaita - Ward, Kouyaté, Dann, van Aanholt - Ayew (Townsend, 78e), Milivojević (McCarthy, 83e), Riedewald (Schlupp, 85e), Eze - Benteke, Zaha. Entraîneur : Roy Hodgson.

Le Palace s'est cassé la figure.Dans un match dominé de bout en bout par Leicester, Crystal Palace a ouvert le score avant de longtemps s'accrocher pour ramener quelque chose dans la capitale. Manque de chance, Kelechi Iheanacho est en feu depuis deux mois. C'est pourtant son compère Jamie Vardy qui a allumé la première mèche au King Power Stadium, au-dessus (11). Une minute plus tard, Tielemans perd le ballon au contact avec Benteke au niveau du rond central, et Eze lance parfaitement Zaha pour mettre lessur orbite. Leicester s'applique, maîtrise, monopolise le ballon, mais se heurte au bloc bas et très solide construit par Roy Hodgson.Les protégés de Brendan Rodgers recollent malgré tout dès la reprise grâce à leur talent. Et plus précisément celui d'Iheanacho, passeur, et de Castagne, buteur en force. Leicester se fait une énorme frayeur sur ce retour salvateur d'Evans qui vient tacler dans les pieds d'un Benteke qui n'avait plus qu'à marquer (55), avant de prendre définitivement les commandes des opérations. Jamie Vardy menace à plusieurs reprises (64, 69, 78), mais c'est finalement l'homme en forme du moment, Kelechi Iheanacho, qui s'offre le but de la soirée d'une frappe limpide sous la barre. Ayoze Pérez se permet même de croquer seul face au but, sans conséquences (90+1).Et pendant ce temps-là, les renards gambadent toujours sur le podium.