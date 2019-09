Idrissa Gueye, la pièce manquante

Auteur d'un doublé, Ángel Di María a été désigné homme du match de la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (3-0). Pourtant, personne n'est dupe : le grand bonhomme du match se nomme Idrissa Gueye.

Cours Gana, cours

Toni Kroos dans la poche

Par Steven Oliveira, au Parc des Princes

Amassés dans le rond central, les Parisiens célèbrent avec leurs supporters la large victoire face au Real Madrid (3-0). C’est le moment que choisit Thomas Tuchel pour les rejoindre. Enfin pour le rejoindre, lui faire un gros câlin, lui glisser quelques mots doux à l'oreille et l'embrasser sur le front. Lui, c’est Idrissa Gueye. Car si Ángel Di María est au centre des attentions avec son doublé, l’entraîneur allemand n’a pas oublié celui qui a surgi devant Toni Kroos pour récupérer le cuir et l’offrir à l’Argentin qui en a alors profité pour claquer son second but de la soirée. Une action que Gana Gueye a répété des dizaines de fois durant les 90 minutes où il a couvert l'ensemble du rectangle vert. Ce qui donne une fiche de statistiques monstrueuse avec une passe décisive, 90 ballons touchés, 94,5% de passes réussies, 4 tacles et 6 ballons récupérés. Colossal.Pour comprendre le rôle déjà crucial d'Idrissa Gueye dans cette équipe du PSG, il suffit juste de poser son regard sur lui pendant deux minutes. Suffisant pour voir les déplacements incessants du Sénégalais qui donne des crampes rien qu’à le regarder courir. C’est en tout cas l’avis de Thomas Tuchel, tout heureux d’avoir enfin mis la main sur son milieu de terrain : «» Un avis partagé par son capitaine Thiago Silva au micro de: «Thiago Silva a raison. Idrissa Gueye ne court pas seulement pour courir. Tous ses déplacements sont calculés et réfléchis. Au micro de, le Sénégalais a préféré jouer la carte de la modestie : «» Spoiler. Le but de Idrissa Gueye était simple : empêcher Toni Kroos de relancer proprement. Dans les faits, cela s’est traduit par un Gueye qui ne lâchait pas l’Allemand des yeux, qui le suivait partout sur le terrain et qui sautait sur lui dès que le cuir arrivait dans ses pieds. À l’image du ballon que le milieu parisien récupère sur le second but d’Ángel Di María.C’est bien simple, la capacité de Gueye à empêcher Toni Kroos de garder le ballon plus d’une demi-seconde a été la clé de la domination du PSG au milieu de terrain. Car en l’absence de Luka Modrć et de Sergio Rarmos, Toni Kroos avait la charge quasi exclusive de faire le liant entre la défense et l'attaque. Sauf que le garde du corps Gana Gueye en a décidé autrement, laissant les Madrilènes sans solution. Mais plus que par son placement et sa lecture du jeu, le Sénégalais a été le moteur du Paris Saint-Germain. Celui qui lançait le pressing. Et ce, même si cela l’obligeait à quitter son poste de relayeur du soir pour se retrouver à l’abordage devant tous ses coéquipiers. Peu importe, son pressing a toujours fini par être payant. Puisque si ce n’est pas lui qui récupérait le cuir, c’était un autre joueur parisien.Car oui, en voyant Idrissa Gueye enfiler les kilomètres, les autres joueurs n’avaient pas d’autre choix que de le suivre dans son pressing incessant. Et vu que les Mauro Icardi, Ángel Di María, Pablo Sarabia, Marco Verratti et autres Marquinhos ne sont pas avares en effort, cela a donné une équipe du PSG qui cavale dans tous les sens et qui empêche le Real Madrid de construire la moindre action. Ne reste plus qu’à reproduire le même effort lorsque le mois de mars va arriver. Mais une chose est sûre : Idrissa Gueye, lui, aura encore assez de jus pour courir. Et de la place dans ses poches pour y glisser des Frenkie de Jong, David Silva, Miralem Pjanić, Thiago Alcántara ou autres Fabinho qui pourront venir discuter avec Toni Kroos.