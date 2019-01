Gueye, au nom de la cohérence

Meilleur joueur d'Everton depuis qu'il a été recruté par le club en août 2016, Idrissa Gueye est aujourd'hui la cible prioritaire du PSG pour renforcer un secteur incomplet de son effectif. Et il faut soutenir l'idée.

« Idrissa ? Il est parfait »

Dépoussiérer pour éclairer

Soudain, le capitaine a parlé. C'était samedi, dans un couloir de la Licorne, quelques minutes après avoir vu le PSG valider sa seizième victoire en dix-huit étapes de Ligue 1 : «» Et, Thiago Silva s'est élancé : «» Sinon ? Sinon, le PSG n'arrivera pas à grimper toutes les marches, Thomas Tuchel en est convaincu et ne cesse de le répéter depuis le premier jour. Alors, avant les fêtes, l'Allemand avait décidé de secouer un peu plus encore sa direction : «Pour le moment, le coach parisien, toujours privé d'Adrien Rabiot, n'a toujours pas été entendu et ce week-end, à Amiens, Tuchel a de nouveau posé sur la table deux formules bricolées au milieu (une paire Verratti-Draxler devant la défense, comme à Naples début novembre, puis un duo Alves-Bernat), qui ont encore laissé apparaître certaines limites en matière d'animation. Résultat, dans la soirée de dimanche, le PSG a remis un coup d'accélérateur sur un dossier : celui d'Idrissa Gueye, 29 ans, pour qui Pini Zahavi, aux manettes lors du transfert de Neymar en 2017, a été dépêché. Une riche idée sur le plan sportif, qui ne fait tiquer que par son coût (Everton demanderait une trentaine de millions d'euros) : Gueye est un profil parfait pour Paris.Il paraît pourtant que le Sénégalais ne serait qu'un pari à glisser entre un Benjamin Stambouli et un Grzegorz Krychowiak. Une drôle d'étiquette pour un type qui compte un peu moins de 370 matchs professionnels sous le capot, dont 120 de Premier League, et une enveloppe de statistiques brillante : depuis son arrivée à Everton en août 2016, Idrissa Gueye est tout simplement le meilleur tacleur de Premier League (238 tacles réussis), le deuxième meilleur élément du championnat d'Angleterre en matière d'interceptions (189) et l'un des récupérateurs les plus fiables (667 ballons récupérés, soit le troisième meilleur total du Royaume). Voilà pour les chiffres. Et pour les faits ? Cette saison, Gueye a manqué trois rencontres de Premier League avec les: Everton a fait un nul (contre Huddersfield 1-1), et a perdu deux fois (à City 3-1, et face à Tottenham 2-6). Cela s'explique facilement et raconte beaucoup de la place prise par l'ancien joueur du LOSC depuis qu'il a entamé sa liaison avec le club de Liverpool. Une liaison faite de vingt-neuf mois, et donc quelques histoires.La première fois qu'Idrissa Gueye a mis les pieds à Goodison Park, pourtant, l'affaire a capoté. Débarqué de Ligue 1 quelques mois plus tôt pour mettre son nez dans le bourbier qu'est alors à l'époque Aston Villa, celui qui évolue alors dans un milieu à trois avec Ashley Westwood et Jordan Veretout est remplacé dès la mi-temps d'un déplacement à Everton (4-0), le 21 novembre 2015, par Rémi Garde. Comment imaginer à cet instant que le joueur façonné à Lille peut devenir un porteur de sablier ? Lorsqu'il est recruté par Ronald Koeman l'été suivant, les supporters desfont d'ailleurs les gros yeux pendant que Steve Walsh, l'homme derrière l'arrivée de N'Golo Kanté à Leicester devenu ensuite responsable du recrutement à Everton, est sûr de son coup. Parce que Walsh sait ce qu'il vient de récupérer : un milieu à gros volume, plus sueur que parfum, davantage sang que maquillage, qui vient de réussir le plus de tacles et d'interceptions derrière Kanté, sans que personne n'en parle.Avec Koeman, à Everton, Gueye récupère les clés d'un système qu'il tient aux côtés de Gareth Barry. Et ramasse les lauriers : «» Ce que complète Réginald Ray, aujourd'hui entraîneur de Valenciennes, qui a connu Gueye lorsqu'il était adjoint de Garde à Villa : «Rien n'a changé, si ce n'est les schémas et les entraîneurs. À 29 ans, Gueye est toujours au centre de la machine et cette saison, Marco Silva lui a offert André Gomes, de qui le milieu sénégalais doit sécuriser les arrières tout en ayant la responsabilité de donner du rythme aux. Desqui marquent surtout les esprits sur le plan défensif et qui ne concèdent que peu de frappes par match (11.2, soit le quatrième meilleur total de Premier League derrière Manchester City, Liverpool et Chelsea). Sans Idrissa Gueye, cela ne serait pas possible, Silva ne s'en est jamais caché et l'entraîneur portugais a conscience que si l'activité de son milieu de terrain chute -ce qui a été le cas sur certaines rencontres de décembre (Newcastle, Watford, Leicester)-, c'est l'ensemble qui s'effrite. Tout ça fait de Gueye le joueur le plus important d'Everton depuis deux ans et c'est encore le cas cette saison, où le Sénégalais est le deuxième joueur de Premier League qui tacle le plus derrière Ricardo Pereira tout en affichant plus d'interceptions qu'un Kanté ou un Abdoulaye Doucouré.Samedi, contre Bournemouth (2-0), le courtisé a une nouvelle fois répondu présent -deux tacles, cinq interceptions- et ce après avoir rencontré Thomas Tuchel trois jours plus tôt. L'idée du rendez-vous ? Parler positionnement. Au PSG, Gueye a un vrai rôle à jouer pour deux raisons : il peut jouer dans différents schémas et a l'avantage de posséder un profil que Paris n'a pas. Celui de l'homme qui «» (Allardyce) malgré un gabarit moyen, qui pourrait libérer Verratti et permettre à Marquinhos de retrouver son coussin aux côtés de Thiago Silva. «» , souligne Ray. Pour le moment, Marco Silva est clair : Everton ne «» de le perdre en janvier, mais Zahavi travaille déjà, en parallèle, sur un remplaçant à proposer en compensation aux dirigeants des. L'idée fait son chemin, le vœu de Tuchel pourrait enfin être exaucé et la période de bricolage au cœur du milieu parisien prendrait ainsi fin, histoire de davantage protéger la défense qu'avec un Draxler ou un Di María. Mais aussi de régler pour de bon certains problèmes d'équilibre vus depuis le début de saison : avec Gueye, Thomas Tuchel tiendrait enfin son nettoyeur.