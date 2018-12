Ici, c'est Vahid !

Paris S-G Nantes Ligue 1 Conforama Diffusion sur

Vahid passe à la traque

« Ces journalistes ont écrit les pires mensonges. Ils ont même été en ex-Yougoslavie, ils ont été demander si j’avais été un chef de camp de concentration. »

Phénomène d'attraction-répulsion

« Vahid est quelqu’un de très très humain contrairement à ce qu’on pourrait penser. »

L'humain d'abord

« Il m’a donné des jours d’entraînements supplémentaires. Mais je ne l’ai pas du tout mal pris. C’est comme si j’étais son gosse, j’ai fait une connerie et donc c’est normal que je sois puni. »

D'hommes à OM

Par Steven Oliveira et Mathieu Rollinger

Propos de Alonzo, Dja Djédjé et Bibard recueillis par SO et MR. Ceux de Halilhodžić et Cissé issus du SO FOOT #27 (octobre 2005).

Ce samedi, Coach Vahid mettra fin à une période de bientôt 14 ans sans avoir mis les pieds au Parc des Princes. Plus précisément depuis le 6 février 2005 et un but lensois de Jérôme Leroy , entérinant le succès du Racing (0-2) et se permettant de narguer le banc parisien. Comme un dernier coup de bambou sur le crâne de Luis Fernandez , son confrère qui l’avait justement poussé au départ du club de la capitale en septembre 2003. Pour le Bosnien, ce sera la défaite de trop, après un mois et demi sans victoire en Ligue 1 et une saison bien terne. «, analysait à froid Halilhodžić.» Vahid est donc le fusible que n’hésitera pas à faire sauter le président Francis Graille, avec qui il entretenait jusqu'ici une relation d’amitié.Dans cette tornade, l’ancien buteur est alors dépeint comme quelqu’un qui n’avait pas la carrure pour diriger un club sur-pressurisé comme le PSG . Aussi rigide et rigoureux soit l'homme. Lui-même a confessé être en délicatesse dans ce milieu sans pitié. Au-delà des coups de fil quotidien d’un Nicolas Sarkozy lui indiquant qui faire jouer , ce sont surtout les relations avec la presse qui l’ont irrité au plus haut point. «[...]C’est ce sentiment de trahison, virant à la limite de la paranoïa, qui a complètement parasité les relations entre Vahid et ses joueurs. «, témoigne Jérôme Alonzo, gardien de l’époque.» La chasse aux taupes l’a ensuite lessivé. «(en C1 avec une défaite 1-3 à domicile, N.D.L.R.), s’exclamait Édouard Cissé.» Version que démentait l’intéressé : «» La vanne lors de la présentation de Sergueï Semak, le bourreau du PSG lors de son naufrage contre le CSKA Moscou , ( «» ) finiront de l’achever.Un dernier épisode qui venait clôturer une drôle d’histoire en deux temps entre Vahid et le PSG . Un club qui le désirait, suite à ses performances chez la concurrence. Que ça soit pour ses qualités de buteur au FC Nantes (111 buts entre 1981 et 1986) ou de manager au LOSC (1998-2002). Le Bosnien a pourtant débarqué sans pression particulière dans la capitale., relate Michel Bibard, coéquipiers qui avait fait le voyage en même temps que lui.» Son premier passage à Paris en tant que joueur ressemble surtout à un rendez-vous marqué. Déjà sur la fin, il quitte le club après 22 petits matchs, avant un retour soudain en Yougoslavie. «D’autant plus que le cadre de vie n’était pas celui qui lui convenait le mieux. «, assure Bibard.» La guerre passant par-là (un studio parisien de 30mlui a d’ailleurs servi de pied-à-terre pendant les périodes les plus critiques) et différentes expériences sur le banc de touche tassant le tout, il n’hésitera pas à revenir au PSG en 2003, pour prendre la succession de Luis Fernandez . C’est lui qui était chargé de porter un nouveau projet, après le départ de Ronaldinho et avec l’arrivée de Pedro Miguel Pauleta . Fidèle à lui-même, Coach Vahid durcit et allonge les entraînements car pour lui «» . Et les joueurs semblent accepter le fait de suer à l'entraînement comme le rappelle Jérôme Alonzo : «Mais Vahid est avant tout un caractère bien trempé. Et ça, Franck Dja Djédjé, devenu professionnel sous les ordres du Bosnien, peut en attester : «"Garçon, pas comme ça !"» Pas étonnant de la part d’un entraîneur au franc-parler légendaire : «Pourtant, Jérôme Alonzo est formel : «» Et sur le terrain aussi puisque le PSG termine la saison 2003-2004 avec une Coupe de France en plus au palmarès et une seconde place au classement, à seulement trois points de Lyon , synonyme de Ligue des champions. Les joueurs se surpassaient aussi bien en match qu’à l’entraînement comme l’indique Franck Dja Djédjé : « Vitesse Maximum Aérobie, N.D.L.R.)"Non, tu n’étais pas à fond"(rires) » Une anecdote comme une autre qui montre à quel point l’exigence de Vahid a su faire progresser un groupe.Sauf que tout va s’écrouler tel un château de cartes au moment où les résultats sportifs deviennent moins bons. La descente aux enfers a démarré à l’été 2014, avec les départs d'un des meilleurs côté gauche d'Europe (Heinze et Sorin), le capitaine Déhu et Fabrice Fiorèse - dont ceux les deux derniers cités à Marseille chose vécue comme une trahison par Vahid -, avant de s’accélérer le 14 septembre 2014 et une défaite en Ligue des Champions au Parc des Princes face à Chelsea (0-3) : «, note Jérôme Alonzo.» Mais Jérôme Leroy et Sergueï Semak en ont décidé autrement.