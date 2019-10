Ici, c'est Icardi

Auteur d’un doublé face à l’OM dimanche soir au Parc des Princes, Mauro Icardi s’est une nouvelle fois montré létal. Pour son cinquième match consécutif avec le PSG, l’Argentin a trouvé le chemin des filets. Et vu la forme du bonhomme, il ne semble pas prêt de s’arrêter.

Icardi-B

L'axe du mâle

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Du désespoir. C’est ce que les yeux de Boubacar Kamara, jeune défenseur de l’OM, expriment alors que la 10minute de jeu n’est pas encore passée. Car dans la seconde qui a précédé, Kamara comprend qu’il est battu. Battu par le centre parfait de Di Maria, d’abord. Mais surtout battu par ces trois petits pas en arrière, calculés aux millimètres, qui viennent de permettre à Mauro Icardi d’ouvrir le score. Ce désespoir, on le retrouvera aussi dans les regards de Bouna Sarr et de Steve Mandanda un quart d’heure plus tard, lorsque le buteur argentin les devance pour faire le break. Il ne le savait certainement pas au coup d’envoi, mais Icardi pouvait devenir le 9buteur de l’histoire du PSG à scorer au cours d’une série de cinq matchs consécutifs. Même pas deux mois après son arrivée à Paris, c’est désormais chose faite.Au coup de sifflet final, au moment de récupérer son trophée d’homme du match pour le premier Classique de son histoire, Mauro Icardi va droit au but au micro de Canal + : «» Les comptes sont là pour en attester : en sept matches avec les Rouge et Bleu, le gamin de Rosario a tout simplement marqué sept fois. Un ratio dément, qui vient confirmer que l’ancien bomber de l’Inter – même sans réelle préparation estivale – n’est pas venu à Paris pour seulement se racheter auprès des, avec qui il est toujours liés. Face à l’OM, Icardi a une nouvelle fois brillé par ses appels dans la profondeur et toujours dans le dos de l’arrière-garde olympienne. Il a aussi brillé par son réalisme, même si son face à face perdu avec Mandanda (22) aurait pu lui offrir le premier triplé de son aventure parisienne.Au-delà de son activité dans la surface à adverse, Icardi montre aussi qu’il peut participer au jeu. Comme face à Nice le week-end passé, où il avait envoyé Di Maria au septième ciel d’une sublime déviation sur l’ouverture du score, sa capacité à trouver son compère argentin ainsi que Mbappé dans la profondeur sur ses décrochages augure de belles perspectives à venir pour Tuchel. Pas étonnant alors de voir son coach lui rendre hommage en conférence de presse après la belle victoire du soir : «» Là où Cavani galère à combiner avec Mbappé ou Neymar, Icardi, lui, n’a aucun problème à remiser ou à rendre la pareille grâce à une technique qui lui fait rarement défaut. Signe ou pas de l'importance d'ores et déjà prise par Icardi dans ce groupe, Cavani est entré en jeu sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Peut-être qu'un choix éphémère, mais en attendant, l'attaquant axial du PSG en ce moment se nomme bien Mauro Icardi.