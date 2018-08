Ici, c'est Drancy !

Le Red Star étant retourné en Ligue 2 et surtout exilé à Beauvais, il existe néanmoins toujours un digne représentant du foot du 9-3 en National. Très loin des stéréotypes attachés au département. Il s'agit de la Jeanne D'Arc de Drancy. Un ancien patronage catholique, fer de lance de la résistance cléricale en banlieue rouge, devenu désormais l'emblème d'un foot de valeurs et d'humilité très dans l'air post-Mondial 2018. Bref, une AJA aux portes de Paris, mais au cœur des cités. Et sans Guy Roux.

Éducation d'abord

Un seul Dieu et un seul football

Par Nicolas Kssis-Martov

C'est soir de match au stade Paul-André. Un édifice planté au cœur de Drancy, l'antre et le siège de la Jeanne d'Arc, dont l'équipe première reçoit Boulogne (20h). Le jeune promu va tenter de faire bonne figure avec son effectif composé en grande partie d'hommes qui ont un boulot à côté et un budget de moins d'un million d'euros. «» , regrette Jean-Christophe Lagarde, député de la circonscription. Alors que le championnat National s'avère de plus en plus gagné par le professionnalisme, voilà un club qui semble d'une autre époque, ou tout du moins d'une autre histoire.Pour comprendre la JAD, association omnisports forte de 20 sections et 3 800 licenciés, il faut d'abord en effet remonter le fil de ses 115 ans d'existence. Sa nature souligne son enracinement dans le sport catholique, une partie de ses adhérents demeure encore licenciée à la FSCF (Fédération sportive et culturelle de France), descendante de la FSGPF (Fédération sportive et gymnique des patronages de France) fondée en 1898, et qui dispose toujours d'un évêque conseil. «explique d'ailleurs la vice-présidente de la FSCF, Laurence Munoz,» Le président de la JAD, Alain Melaye, ne dit pas autre chose : «Il faut se replacer dans le contexte. 1903, la naissance. Le football apparaît alors déjà un moyen idéal pour reconquérir des gamins des faubourgs, plus près du bistrot que de l'évangile, sans parler des mauvais prophètes du socialisme impie. Du coup à Drancy, on rejoue Peppone contre Don Camillo, face aux communistes qui conquièrent la ville en 1935 et surtout face au puissant représentant de la FSGT, l'Art et Sport de Drancy. Pourtant, les temps changent. En 2001, la droite gagne l’hôtel de ville. De son coté, la section foot a rejoint la FFF en 1979 et grimpe un à un les échelons. Le rapport au patronage se distend, du moins officiellement. La crise économique affaiblit le tissu social. La situation locale se durcit. En 1995, un supporter extérieur est tué par un jeune du quartier refoulé du stade à l'occasion d'une rencontre ordinaire. Un souvenir encore douloureux. Un fait va s'avérer déterminant : l'immigration ne vient plus d'Italie ou du Portugal, mais du Maghreb ou d'Afrique noire. Elle est souvent musulmane et pratiquante, ce qui sera l'une des sources de la force actuelle de la JAD.prolonge Laurence Munoz,» Alain Mehaye résume simplement cette politique : «Aujourd'hui , forte de cette identité singulière et atypique, la Jeanne D'Arc va devoir affronter de nouveaux enjeux et contradictions qui vont peser sur ses frêles épaules, et trouver le bon chemin sans se renier. «souligne en bon politique Jean-Christophe Lagarde, ancien boss de la ville qui ravit la mairie au Parti Communiste.Comment assumer une équipe première à un niveau quasi-professionnel sans perdre ou vendre son âme ? Une petite prière peut-être ?