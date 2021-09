Paris renverse l'OL grâce à Icardi

Au terme d'un match enlevé, le PSG a arraché une victoire inespérée face à l'OL (2-1) au Parc des Princes grâce à un but dans le temps additionnel de Mauro Icardi. Une victoire sur le gong pour un Paris encore en rodage malgré la première titularisation de son quatuor offensif Di María-Mbappé-Messi-Neymar.

: Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera (Wijnaldum, 86e), Gueye - Di María (Icardi, 81e), Messi (Hakimi, 76e), Neymar - Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



: Lopes - Emerson, Denayer, Boateng (Diomandé, 64e), Gusto - Paqueta (Keita, 86e), Caqueret, Guimarães - Shaqiri (Cherki, 79e), Toko Ekambi (Aouar, 64e), Slimani. Entraîneur : Peter Bosz.

Voilà un peu plus d’un mois que le Parc des Princes et ses supporters avaient effectué leurs retrouvailles, mais il manquait encore quelque chose à l’enceinte de la porte d’Auteuil. Ce quelque chose, c'est l'occasion de renouer avec ces soirées à l'électricité unique qui fait le sel des grandes affiches. Depuis les abords du stade, on pouvait sentir que ce match contre l'Olympique lyonnais avait quelque chose de différent. Il y avait un peu plus de maillots argentins portés par ceux anxieux de voir Leo Messi pour la première fois dans sa nouvelle demeure. Il y avait aussi un peu plus de policiers, un peu plus d’attente dans les voix et dans les pas précipités qui se dirigeaient vers les portes d’accès. Un peu plus de fumigènes, aussi, dans les tribunes. Un peu plus de tout, en fait.Si ce match avait dû s’arrêter à la 45minute de jeu, on aurait pu ranger ce PSG-OL dans la catégorie des « bons 0-0 » . D'entrée, alors que l'épaisse fumée venue du virage Auteuil n’était pas encore dissipée, Lionel Messi faisait frissonner une première fois le Parc via une grande incursion dans la défense lyonnaise dont il a le secret (5). Les tentatives répétées de l’Argentin, forcément impatient d'inscrire son premier pion sous ses nouvelles couleurs, ont rythmé une première période très ouverte et légèrement à l'avantage des Parisiens. Messi a d'abord tiré une première fois après une combinaison avec Mbappé (17), perdu un face-à-face avec Anthony Lopes (32), avant d'expédier un sublime coup franc sur l’équerre du portier lyonnais (35). En face, l'OL ne démérite pas. Les hommes de Peter Bosz auraient même pu virer en tête sans un bon Gianluigi Donnarumma devant Xherdan Shaqiri (18), puis Karl Toko-Ekambi (30). Ce n'est que partie remise.Dès le retour des vestiaires, Paris est distrait et se fait punir : à la suite d'une transversale brillante de Bruno Guimarães pour Toko-Ekambi, le bloc parisien est dépassé. Le centre du Camerounais pour Lucas Paquetá dans la surface est parfait, la frappe du Brésilien pour tromper Donnarumma côté fermé l'est encore plus. Le PSG et son quatuor offensif d'all-stars est au pied du mur. Mais va profiter d'une erreur de jeunesse pour se relancer. Titularisé à la place de Léo Dubois, le jeune Malo Gusto (18 ans) accroche Neymar dans la surface. Imprenable dans l'exercice, le Brésilien se fait justice lui-même. Le duel de haute volée peut reprendre entre deux équipes qui nous ont habitués aux grands affrontements. Une frappe de Guimarães trop haute (71), une autre de Messi trop croisée (74), la dernière pouravant une sortie qui ne lui aura pas du tout plu. Paris et Messi attendront pour jubiler ensemble. Heureusement pour le Parc des Princes, un autre Argentin était là pour le faire chavirer : Mauro Icardi. Largement décrié ces dernières semaines, c'est l'ancien Intériste qui offre la victoire au PSG tout au bout du temps additionnel, avec sa spéciale : un but de la tête dans les six mètres sur un service impeccable de Mbappé côté gauche. Lyon peut avoir des regrets, Paris peut, lui, remercier sa bonne étoile : alors qu'il était bien parti pour lâcher ses premiers points de la saison et laisser le doute le gagner, après un premier match raté en Ligue des champions, il s'offre un grand bol d'air frais. Et tant pis si Messi n'a pas encore marqué.