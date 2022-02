Ibrahima Wadji (Qarabağ) raconte son échange avec Guendouzi avant d'avouer sa main

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On appelle ça prendre quelqu'un par sa foi.Ce jeudi, l'OM a triomphé 3-0 du club de Qarabağ en Azerbaïdjan obtenant par la même occasion son ticket pour les 8de finale de la C4. Sauf que cette qualification aurait pu être plus compliquée que prévu si le but de l'égalisation de Qarabağ, inscrit de la mains par Ibrahima Wadji, avait été validé jusqu'au bout. Le joueur a finalement avoué sa faute et le but a été invalidé. Très honnête, Wadji a peut-être un peu été influencé par Mattéo Guendouzi.En effet, au micro de RMC Sport en fin de rencontre, Ibrahima Wadji a révélé ce que l'international français lui avait soufflé après son but.. Peut-être cela a-t-il fait réfléchir à deux fois l'attaquant sénégalais, ou bien peut-être avait-il déjà prévu d'avouer sa faute.Un certain Diego aurait répondu,