Coucou Ibou

Auteur de l'ouverture du score au stade de la Luz, Ibrahima Konaté a ensuite « offert » la réduction du score à Darwin Núñez. Pas de quoi ternir l'excellent bilan du défenseur de 22 ans depuis son arrivée sur les bords de la Mersey l'été dernier. Malgré un temps de jeu intermittent, Ibou a déjà montré qu'il était plus qu'un simple remplaçant.

Le Z et la bête

Monsieur Indestructible

Par Quentin Ballue

Ibrahima Konaté n'avait plus marqué depuis un succès 3-0 du RasenBallsport Leipzig contre Fribourg en novembre 2020. Le Francilien a choisi son soir pour renouer avec le but en catapultant un corner d'Andy Robertson au fond des filets à la 17minute. Son premier but sous le maillot de Liverpool, et son premier but en Ligue des champions. Associé à Virgil van Dijk en défense centrale pour offrir un peu de répit à Joël Matip, l'ancien Sochalien a fait ce qu'il savait faire. Il s'est aussi raté sur un centre de Rafa Silva, que Darwin Núñez a pu récupérer pour marquer. Assez rare pour que son erreur puisse lui être pardonnée, d'autant que Liverpool, fort de sa victoire par deux buts d'écart, peut déjà entrevoir le dernier carré.Lancé dans le grand bain de la Premier League par Jürgen Klopp contre Crystal Palace mi-septembre (3-0), Konaté a crevé l'écran à Old Trafford le mois suivant. Pendant que Mohamed Salah régalait avec un triplé, le géant français (1,94m) muselait Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et cie, histoire de marquer au fer rouge son tout premier Derby of England., rejouait Pep Lijnders, l'adjoint de Klopp, fin octobre.L'un des points forts du bonhomme, impérial chez les, puis homme du match face au Milan. Mis sous cloche, Zlatan Ibrahimović avait alors adoubé son jeune bourreau :Avec une dose de sang-froid pas du tout négligeable, notamment démontrée dans un autre registre, lors de l'étouffante séance de tirs au but contre Chelsea à Wembley . Konaté s'est présenté face à Kepa Arrizabalaga, alors que neuf de ses coéquipiers avaient déjà marqué. Il les a imités, et a ainsi pu soulever son premier trophée.Recruté à 40 millions d'euros, l’international espoir est pour le moment utilisé avec parcimonie. « Seulement » 20 matchs sur les 49 disputés par Liverpool cette saison. Mais il ne perd jamais. Ce fut le cas en Ligue des champions contre Porto, l'AC Milan, l'Inter, et donc Benfica ce mardi. Idem sur la scène nationale, où il a croisé Manchester United, Tottenham, Chelsea, Leicester, Arsenal ou encore West Ham. Avec le Francilien sur le terrain, lesprésentent un bilan de 15 victoires et 5 nuls, pour 47 buts marqués et 12 encaissés. Propre, à l'image des débuts de l'ancien Sochalien de l'autre côté de la Manche., expliquait l’intéressé au moment de son arrivée."Je vais jouer tous les matchs, je n'ai pas besoin de travailler plus."En attendant de jouer plus régulièrement, Konaté apparaît déjà comme un futur taulier. Rendez-vous dans un ou deux ans. Voire moins.