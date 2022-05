Konaté Kid

Liverpool Real Madrid UEFA Ligue des champions Diffusion sur

« Le club fait appel à lui, alors qu’il y avait déjà Van Dijk, Matip et Gómez. L’équipe fait mal à la tête et lui, il réussit quand même à s’imposer. »

Liverpool est Red dingue d'Ibou

Ibrahim KONATE dévoile son nouveau maillot de Liverpool à ses potes d’enfance, dans son quartier de la Roquette. @LFC @sofoot pic.twitter.com/zoVhnwMGPy — Marc Beauge (@Marc_Beauge) July 7, 2021

« Klopp, il recrute pour créer un puzzle, et pour avoir une image finale magnifique. Il me parle de la même manière qu'aux autres. Il a confiance en mes qualités. »

Olympiades, jus de raisin et Frisbee

« Jeune, il recopiait tous les gestes de R9, il faisait des trucs de fou. Contre les petits de son âge, c’était incroyable. Il ne savait pas se placer, mais dès qu’il touchait la balle, il se passait quelque chose de spécial. »

From Sochaux to Leipzig

« Un matin, Ralf Rangnick a débarqué dans le XIe arrondissement en bas de chez nos parents avec une clé USB. Dedans, il y avait plein de vidéos du jeu d’Ibrahima. Il a rassuré tout le monde en disant que ça allait coller entre lui et le jeu de Leipzig. Sa gentillesse, son ouverture, son professionnalisme, ça m’a mis une claque. »

Ce samedi au Stade de France, Sirima Konaté va suivre attentivement son petit frère, Ibrahima, disputer sa première finale de Ligue des champions à domicile. Car oui, le défenseur central arrivé cet été à Liverpool pour 40 millions d'euros est né et a grandi à Paris. Il vient d’ailleurs de souffler ses 23 bougies, trois jours avant le plus gros match de sa vie. Coup de bol : depuis qu’il a posé ses bagages sur les bords de la Mersey, Konaté est un véritable talisman pour les. Titulaire indiscutable en C1, double buteur en quarts de finale face à Benfica, « Ibou » n’a toujours pas connu la défaite au bout de 28 matchs sous sa tunique. De quoi foutre les jetons au Real et de titiller la curiosité d'un grand public qui ne le connaît peut-être pas encore assez bien.7 juillet 2021, le ciel bleu parisien laisse place à une épaisse fumée rouge. Ibrahima Konaté est tout sourire. Entouré de ses amis, au centre du city-stade du square de la Roquette dans le 11arrondissement de Paris, Ibou se dévoile au monde sous son nouveau maillot de Liverpool . Une mise en scène spectaculaire, explique l’un de ses amis. Pourtant, c’est seul et en quelques heures seulement qu’Ibrahima a tout organisé :"Mets-moi tous les fumigènes rouges et blancs que tu as !"Ami intime de Konaté depuis le centre de formation de Sochaux, Bryan Lasme a su le premier que son pote filait à l’anglaise. Il raconte :"Bon, je lis que Zidane te veut au Real, c’est comment ?""Devine.""C’est bon, j’ai signé.""Liverpool"En à peine huit mois, Konaté a mis l’Angleterre à ses pieds. Les deux Coupes (FA Cup et Carabao Cup) remportées et son invincibilité avec Liverpool sont là pour en témoigner. Preuve de son important crédit aux yeux de Jürgen Klopp, le coach allemand l’a titularisé lors de tous les matchs à élimination directe en C1. Tous ? Sauf un, face à l’Inter, match que lesont perdu à Anfield (0-1). Un comble alors qu’à son poste, pourtant, la concurrence est féroce., confie l’un de ses proches. Ibrahima lui-même n’en revient pas :Le fait que Konaté devienne un légitime collègue de travail de ses anciennes idoles ne relève toutefois pas du hasard. Si Liverpool a cassé sa tirelire pour attirer le Français, c’est avant tout pour combler un manque. La saison précédente, les trois autres défenseurs centraux ont accumulé les blessures. Lors du dernier match de la saison, Klopp a même aligné deux jeunes joueurs du centre de formation (Phillips et Williams). Alors, après les performances de Konaté, le premier à avoir le sourire n’est autre que Jürgen Klopp., déclarait-il en septembre dernier après une victoire face à Crystal Palace (3-0). Sikou, l’un des grands frères du principal concerné, confirme :"Si j’étais ton fils, qu’est-ce que tu m’aurais conseillé ?""Je t’aurais conseillé de venir à Liverpool, évidemment !"Se mettre en danger, franchir un palier, c’est ce qui a poussé Ibrahima Konaté à quitter son confortable fauteuil de titulaire au RB Leipzig . Sirima Konaté, l’un de ses autres grands frères, qui s’occupe de ses intérêts, était de la partie au moment des discussions :"Les gars, si je reste, je ne vais pas progresser."Une détermination à toute épreuve parfaitement illustrée par le Benfica-Liverpool de mars dernier . Lors de ce quart de finale aller en Ligue des champions, le jeune défenseur a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs mais s’est également rendu coupable d’une erreur qui a permis aux Lisboètes de réduire le score. Sa réaction en interview d’après-match est parlante :(...)Une remise en question immédiate qui colle à la peau depuis le début., assure Sirima. Bryan Lasme confirme :Au quotidien, le management de Klopp sied parfaitement à la nouvelle recrue. Le principal intéressé abonde :Tout ça montre que les conseils ou les critiques, Konaté s’en sert surtout pour se surpasser. Comme lors de son départ de Sochaux pour Leipzig, en 2017, où certains lui prédisaient une fin de carrière dans les deux ans qui suivent."On en reparlera dans deux ans", explique Bryan Lasme., confiera Ibrahima, hilare. Comme si, à la fin, c’est toujours lui qui finissait par gagner.Pour comprendre qui se cache derrière l’homme des réseaux et surtout ce grand gaillard d’1,94m, il faut remonter le temps. La famille Konaté vit alors dans le XVarrondissement de Paris. En plus de ses parents, il y a une fratrie composée de six frères et une sœur. Sans oublier des demi-frères et des demi-sœurs. Le quotidien n’est pas toujours rose., pose Sirima.Le jour, Ibrahima fréquente l’école élémentaire Vigée-Lebrun comme ses aînés avant lui. Dans la cour d’école et surtout au moment des Olympiades lors de l’arrivée du printemps, ce n’est pas en jouant au foot qu’il se fait remarquer., se marre-t-il.Lorsqu’il est en famille, personne n’essaye de le pousser vers le football. Devant la télé, il voit ses frangins saigner les DVD de Dragon Ball Z et jouer à Pokémon. Une passion pour les animés qui le gagne et le suit encore aujourd’hui où, après chaque victoire de Liverpool, Ibrahima place toujours une référence àou àsur les réseaux sociaux., appuie Sirima.Lorsqu’il connaît les gens autour de lui, la timidité du premier abord de l’actuel défenseur de Liverpool s’évapore. Pour laisser place à un caractère solaire, à une personnalité forte et parfois très enthousiaste. Comme cette fois où, âgé de 6 ans, il aperçoit un ami de son père revenir du Leader Price avec ce que le garnement pense être une brique de jus de raisin., se marre Sikou Konaté."Mais papa, ce n’est pas moi, c’est la bière !" (Rires.)À 7 ans, Ibrahima déménage dans le quartier de La Roquette dans le 11arrondissement. Un changement salutaire pour la famille qui gagne en espace, mais qui coïncide malheureusement également avec les problèmes de santé, aux reins, du chef de famille. Ibrahima, lui, joue de plus en plus au foot dans le square et commence à taper le ballon rond en club. Au Paris Université Club (PUC) d’abord, où un ami de Sirima est le coach de la catégorie U8. Là-bas, Ibrahima commence attaquant et rêve de marcher dans les pas de Ronaldo., assure son aîné de dix ans.Un week-end, le PUC d’Ibrahima prend une raclée 5-1 par le Paris FC. Il ne faut pas longtemps au petit Konaté pour débarquer chez son bourreau, dans la catégorie U10. À 12 ans, Ibrahima mesure déjàselon son coach de l’époque Reda Bekhti, qui ne décèle pourtant pas tout de suite le potentiel de son poulain. Lors d’un match face aux U13 régionaux de Torcy, Reda pense même envoyer Ibrahima Konaté en équipe B. Il décide finalement de le repositionner au milieu. Une inspiration qu'il n'est pas près d'oublier :"Reda, c’est la première fois que je vois ce joueur chez toi ?""Nan, tu l’as déjà vu, mais il jouait attaquant."Puxel, qui peut se targuer d’avoir ramené dans le Doubs Jérémy Ménez, Marvin Matin ou Cédric Bakambu, n’est rapidement plus seul sur le coup. Rennes et Caen suivent aussi Ibrahima, qui choisira finalement de signer à Sochaux avant d'y aller l’année suivante, à 14 ans., justifie Sirima.Les adieux sont déchirants, et au moment de partir les valises à la main, le père d’Ibrahima accompagne son fils jusqu’à la porte :La fusée Konaté est prête à décoller.10 janvier 2017, stade Auguste-Bonal. Ibrahima Konaté enchaîne les allers-retours aux toilettes avec son numéro 31 dans le dos. On peut le comprendre : dans quelques minutes, il va connaître sa première titularisation chez les pros, avec Sochaux, son club formateur, à l’occasion d’un quart de finale de Coupe de la Ligue. En face, c’est le Monaco de Kylian Mbappé, Falcao et João Moutinho qui débarque pour manger du Lionceau. Quelques jours avant, le coach des pros Albert Cartier a fait ses traditionnels entretiens de mi-saison. À Ibrahima, il a posé une question :L’ado répond qu’il va superviser les attaquants, et surtout, qu’il ne téléphonera à personne pour ne pas avoir à s’expliquer sur le match. Cartier est conquis., raconte Cartier cinq ans plus tard. Ce choix, aussi imposé par des blessures et des départs à la CAN, s'avère payant : Konaté sort une grande première malgré l’élimination du FC Sochaux aux tirs au but (1-1, 3-4 TAB). À son retour au centre, il reçoit un accueil de roi. Normal, après tout, car depuis trois ans, le bonhomme a pris le temps de faire l’unanimité."Wow", relate le directeur du centre de l’époque, Éric Hély.Loué pour sa bienveillance et son leadership naturel, il est aussi l’un de ceux qui rythment la vie du centre sochalien. Avec son inséparable pote de chambre Bryan Lasme, ils font les quatre cents coups., se rappelle Bryan.Tout s'accélère lors des cinq derniers mois de la saison 2016-2017. Le match face à Monaco a convaincu Albert Cartier de garder Ibrahima Konaté avec les pros. Les fans doubistes sont sous le charme de ses prestations, mais en coulisses, la situation va se tendre. La cause : Ibrahima n’a toujours pas signé pro à Sochaux malgré des discussions entamées depuis plusieurs mois déjà., assure son grand frère Sirima.Le temps passe, la sensibilité du nerf de la guerre ne s'estompe pas et la balance va définitivement pencher du côté du départ en avril, lorsque l'on apprend le départ en fin de saison d’Albert Cartier., résume Sirima.Les prétendants sont nombreux, et c’est finalement le RB Leipzig qui rafle la mise., relate Sirima Konaté.Tout s’enchaîne rapidement : début mai, un FaceTime avec Ralph Hasenhüttl, l’entraîneur de l’époque, a lieu. La visite des infrastructures est elle aussi concluante et le choix de la ville plaît aux frères d’Ibrahima Konaté. Sirima encore :"Non, tu ne vas pas rester en France."Reste que lâcher Sochaux n’est pas chose aisée pour Ibrahima Konaté. Sa décision de partir en Allemagne le fait passer de chouchou à vilain petit canard. Au club, Éric Hély ne trouve rien à redire au sujet d’Ibrahima qui. Cependant, il regrette encore la manière dont s’est terminée l’histoire. Surtout pour Sochaux, qui n’a reçu qu’une pauvre indemnité de formation pour son joyau., soupire Hély.Du côté d’une partie des fans en revanche, c’est une pluie d’injures qui s’abat sur Konaté et sa famille., commente son ami Bryan Lasme.Dans la Saxe, Konaté reproduit le même schéma qu’auparavant. Il ne joue pas les premiers mois, retourne même en Youth League, avant d'exploser puis de s'éclater avec une bande decomposée de Dayot Upamecano, Nordi Mukiele, Jean-Kévin Augustin ou encore Christopher Nkunku. Il retrouve Rangnick, peut compter sur le team manager Baba N’Diaye qui le conseille, mais aussi sur son frère Sikou qui traverse la frontière avec lui en Allemagne., détaille son frangin.Malgré des pépins physiques qui l’ont quand même écarté des terrains pendant un an au total, Konaté réussit le saut qualitatif qui le fait passer de la Ligue 2 à la finale de la Ligue des champions en cinq ans. Et la suite ? Son entourage l’assure : à très court terme, Ibrahima est pleinement concentré sur la finale de C1 qui l'attend. Mais qu'il décroche ou non le graal au bout, la crédibilité de sa candidature pour rejoindre les Bleus est réelle. Pour preuve : Didier Deschamps a même dû s'expliquer sur l’absence de Konaté lors de la publication de la liste des matchs pour les rencontres de Ligue des nations du mois de juin :Pour le moment. En attendant, tout en se faisant un beau cadeau à l’occasion de ses 23 ans soufflés ce mercredi, Ibrahima Konaté pourrait largement se contenter de repartir à la maison avec la Ligue des champions sous le bras. Cela tombe bien : la maison, elle, n’est qu’à quelques stations de métro.

Par Andrea Chazy et Tibor Turpin

Tous propos recueillis par AC et TT, sauf ceux d'Ibrahima Konaté par Onze Mondial et beIN SPORTS, Klopp et Deschamps issus de conférences de presse.