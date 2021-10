Sur le chemin de l'école Diambars

Le dernier lionceau de la famille

L’investissement acharné des aînés

À Diambars, talent doit rimer avec éducation

Par Clément Teraha, à Mbour, Nguerigne et Saly

Mamadou Ba attend seul sur le parvis du stade de Mbour. Le rendez-vous est fixé à 9 heures du matin, ce vendredi 8 octobre 2021 et, le soleil cognant déjà fort, c'est d'un pas convaincu et le sourire au bord des lèvres que le jeune homme grimpe à l'arrière de la voiture. C’est la fin de la saison des pluies, celle où l’on transpire au premier mouvement., lance-t-il, sur un ton peut-être un peu gêné, avant de boucler sa ceinture. La famille Ba habite le quartier Médine, à Mbour. La ville est connue pour son immense marché des pêcheurs et le triomphant retour des pirogues aux mille couleurs, chaque jour, avant le coucher du soleil. Au village, les odeurs sont parfois nauséabondes lorsque l’on s’immisce près de la plage et des entrepôts où sont entassés les poissons. Mais Médine est à l’écart de la criée., indique Mamadou. Il est le grand frère d’Ibrahima, un jeune milieu de terrain admis à l’institut Diambars pour la rentrée 2021-2022, reconnu pour avoir formé le milieu du PSG Idrissa Gana Gueye , ou plus récemment, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng Dans la cour, Ibrahima Baïlo Ba se tient droit. Il est vêtu d’un tee-shirt blanc à l’effigie de Diambars et d’un survêtement à carreaux assorti. Son sourire peine à dissimuler sa timidité. Il n’a que 10 ans., précise-t-il. Même si c'est sa silhouette longiligne qui attire d'abord l'œil, c'est pour son aisance balle au pied qu'il a été retenu parmi les 23 nouveaux pensionnaires du centre de formation de Diambars., vante Mamadou. Trouver les intervalles, aller de l’avant, c’est ce qu’aime à faire le petit dernier d’une lignée de sept frères et une sœur., expose le jeune footballeur, assis dans le canapé en bois du salon. Pour lui, Diambars,C’était également l’ambition de cinq de ses frères avant lui., se souvient Mamadou, qui fête ses 30 ans cette année.Puis ses petits frères l’ont malheureusement imité. Alors, quand le téléphone a sonné et que la voix de Dabo, responsable de la cellule de recrutement, a annoncé la nouvelle pour Ibrahima, c’est un sentiment de soulagement qui a parcouru l'ensemble du foyer."Al hamdoulillah"Celui qui voue une admiration sans borne à Thiago Alcántara ne lésine pas sur l’entraînement. Il se rend au stade chaque jour,, avec deux de ses frères, Alpha et Abdourahmane, 16 et 17 ans., liste Ibrahima.Mamadou voit en lui. Plus jeune,, se souvient Alpha, provoquant le rire de son petit frère.À trois jours de la rentrée, Ibrahima ne compte pas déroger à la règle. Après s’être éclipsé du salon, il revient de sa chambre le sac de crampons sur les épaules :L’alimentation, c’est le commerce familial situé à Nguerigne, à près d’une demi-heure de Mbour. Au bord d’une route longée par le sable, sa devanture bleue est moderne. À l’entrée, des dizaines de packs de canettes se superposent. À l’intérieur, tout se vend,, énumère Abdulaziz Ba, un oncle qui s’occupe du commerce.Au magasin, Ibrahima, Alpha ou Abdourahmane ne mettent jamais la main à la pâte., explique Mamadou, un grand frère, confie Abdulaziz, posté contre un réfrigérateur. Avec un père souvent absent, le rôle du grand frère prend tout son sens., relate Mamadou.Leur père, Alphousseyni, est arrivé au pays de la Téranga en bas âge, avec ses parents. Jusqu’en 2020, la famille vivait en Casamance, au sud du pays, sous la Gambie, avant de s’installer à Mbour,. Comme celle de voir Ibrahima jouer sous les couleurs de la pépinière de Diambars, alors qu’il était jusque-là joueur de l’Étoile sportive de Bignona, près de Ziguinchor, depuis l’âge de cinq ans.Car si tous les frères ont tenté leur chance, c’est bien le benjamin de la famille qui suscite le plus d’espoir., admire Abdulaziz, le regard sur son neveu qui attend patiemment devant le magasin, le ballon entre les jambes. Avec ses deux frères, ils s’entraînent à quelques rues de là, sur un terrain en sable où le faux rebond est légion. Derrière les filets mal accrochés d’un but, trois chèvres broutent le peu d’herbe qui s’y trouve. Des enfants occupent déjà une des surfaces de réparation, mais ils s’improvisent réalisateurs en mimant, avec leurs claquettes, des caméras tournées vers Ibrahima et ses frères. L'heure est à la révision des gammes, avec des ateliers de contrôle, passe et un-contre-un devant le but., appuie Mamadou, l’œil sur Ibrahima au duel avec Alpha, de six ans son aîné.Onze heures, ce lundi 11 octobre. Ça s’agite à l’institut Diambars, créé par Saer Seck, Jimmy Adjovi-Boco, Bernard Lama et Patrick Vieira en 2003. Dans l’allée principale menant aux six terrains, les enfants de la promo 2021-2022 sont excités de démarrer un nouveau chapitre de leur jeune existence. La valise en main ou posée sous les fesses, tous ont le sourire facile, forcément pressés de découvrir les équipements fournis par la structure et ravis d’être enfin arrivés au bout du long tunnel de détection., glisse le président Saer Seck.Cette année, vingt joueurs de champ et trois gardiens ont été admis., s’enthousiasme Dabo, le responsable de la cellule de recrutement., repense celui qui a repéré Bamba Dieng.Selon Dabo, le jeune milieu possèdePendant que les enfants, nés entre 2009 et 2010, vêtent les tenues rouges de Diambars, les familles présentes pour la rentrée s’installent dans une salle de conférence divisée en deux : à gauche, les chaises des parents ; à droite, celles des joueurs. L’entourage d’Ibrahima est regroupé au fond de la salle. Sa maman est là, dans une longue robe, le visage sous un châle bleu à rayures blanches. Ses yeux brillent à l’arrivée de son enfant, entouré par ses nouveaux camarades. Les frangins Alpha, Abdourahmane et Mamadou semblent également être traversés par l’émotion.Face à eux, les éducateurs autour du président, Saer Seck. Son discours, en wolof, est limpide et axé sur l’éducation., clame-t-il.Ici, les enseignements scolaires sont dispensés au sein de l’institut, tous les jours de la semaine à partir de 8 heures., poursuit l’ancien vice-président de la fédération sénégalaise de football (FSF). Pour Ibrahima, moins réservé en présence de ses amis,, rassure Dabo. Ce qu’il faut prouver désormais, c’est que la cellule de détection a vu juste.