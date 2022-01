Ibrahim Amadou vient renforcer le FC Metz

[ ????????? ]? Bienvenue à notre nouvelle recrue !? @IbraSteven ? Milieu✍️ 2⃣0⃣2⃣2⃣? 3⃣2⃣Plus d'informations ? — Fc Metz ☨ (@FCMetz) January 13, 2022

Un soldat de plus pour l'opération maintien. Club européen le plus concerné par les départs des joueurs à la CAN , le FC Metz bouge sur le marché des transferts. Les Grenats ont annoncé ce jeudi soir la signature libre d'Ibrahim Amadou, fraîchement lâché dans la nature par le FC Séville . Le Franco-Camerounais, formé à Nancy, s'est engagé pour six mois en Moselle, plus deux ans avec option.Pouvant aussi bien évoluer en tant que milieu défensif que plus bas sur le terrain, Amadou vient combler une zone délaissée par Maïga, Bronn et Kouyaté, tous partis disputer la Coupe d'Afrique des nations. Le natif de Douala n'a plus joué depuis l'été dernier et devra se remettre en condition avant de recevoir les ordres de Frédéric Antonetti, son ancien entraîneur à Lille.Les retrouvailles avec les Dogues auront lieu le 20 février au stade Pierre-Mauroy. Celles avec Nancy la saison prochaine.