Ibra lance le Milan

Milan (4-2-3-1) : G. Donnarumma (c) - Calabria, Kjær (Duarte, 72e), Gabbia, T. Hernández - Kessié (Tonali, 77e), Bennacer (Krunić, 86e) - Castillejo (Saelemaekers, 46e), Çalhanoğlu (B. Díaz, 71e), Rebić - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.



Bologne (4-2-3-1) : Skorupski - De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks - Schouten, Domínguez (Sansone, 57e) - Orsolini (Skov Olsen, 57e), R. Soriano (Svanberg, 80e), Barrow (Vignato, 83e) - R. Palacio (c) (F. Santander, 80e). Entraîneur : Siniša Mihajlović.



Bientôt 39 ans et encore de bons restes.Pour le premier match du Milan cette saison en Serie A, Zlatan a donné le ton avec un doublé, et la formation lombarde s'est tranquillement imposée à domicile face au 12de Serie A la saison dernière.En première, sur une galette de Théo Hernández, le Z s'est élevé au-dessus de Danilo Larangeira et Nicolás Domínguez pour placer un coup de tête gagnant (35). Dès la reprise, une maladresse de Riccardo Orsolini sur Ismaël Bennacer dans la surface a permis au Suédois de signer le doublé en trouvant la lucarne depuis les onze mètres (51) quelques minutes après avoir buté sur Łukasz Skorupski. Ibra s'est même permis de manquer le troisième après une offrande d'Hakan Çalhanoğlu (63). Gianluigi Donnarumma a ensuite tenu son rang et a pu compter sur son montant sur une tête de Federico Santander (87), juste avant que Mitchell Dijks ne reçoive une deuxième biscotte synonyme d'expulsion (88). Le deuxième acte a également été l'occasion des débuts à San Siro de Brahim Díaz et Sandro Tonali, respectivement prêtés par le Real et Brescia.Lessont sur le podium de l'élite transalpine. Mais on va attendre un peu avant de s'enflammer.