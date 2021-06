Hymne de l’Euro : la BO à Bono !

Inviter Bono-mégalo à participer à l’hymne de l’Euro, c’était prendre le risque de transformer la chanson officielle en objet promotionnel de U2 ! Et ça n’a pas raté...

L’Irlande qualifiée à l’Euro !

Par Chérif Ghemmour

À la base, le DJ hollandais Martin Garrix avait été mandaté par l’UEFA pour composer l’hymne de l’Euro 2020. Il avait appelé à la rescousse 50 % de U2, Bono (chant) et The Edge (guitare) pour parfaire le truc. Et la chanson officielleest sortie le 14 mai dernier avec un clip qui fait vachement envie...Sur une rythmique techno-pop Eurovision, The Edge se trémousse avec sa Fender débranchée dont on entend par moments les mêmes arpèges-harmoniques-delay qu’il joue depuis 35 ans. Saluons au passage la prod de Martin Garrix, qui est parvenu à faire du morceau autre chose qu’une reprise de Coldplay, clones vicelards de U2. Pour les paroles, Bono a pioché dans sa longue liste des quatre mots qui ont fait le succès du méga groupe irlandais : «» , «» , et surtout «» et «» . Avec Bono, il y a toujours un cœur qui bat très fort le soir, ou bien la nuit. Et bingo ! Ça colle un peu avec le foot ( «» ). Les scènes de foot très cheap, que Sport 2000 aurait refusées il y a 20 ans, rappellent que juin est le mois des tournois amateurs. Et la partie de baby-foot filmée dans un lieu clos (un pub) démontre que la vidéo est en complet décalage avec une compétition aussi grandiose et « spacieuse » que l’Euro de football. La séquence chez le coiffeur du jeune gars qui ressort content avec sa touffe rabattue sur le devant, façon Trump, indique que c’est beau un monde qui gagne ! Le refrain fédérateur très United Color of Brother and Brother ( «» , « Nous sommes le peuple qu’on attendait » ) a pour seul mérite de rimer avec «» . Enfin, avec ses longs breaks de silence et ses chutes de tempo, le morceau devient difficilement chantable pour les foules de supporters. Le mode couplet-refrain direct est quand même bien plus efficace pour les hymnes de foot. Bono vise les radios, pas les stades dont il ne connaît que les briquets...Mais là où les choses se compliquent c’est que le clip de We Are The People fait allusion à Dublin ! «» , rappelle la chanson. L’idée de départ était sans doute légitime, vu qu’au moment de l’enregistrement, la capitale irlandaise avait été choisie parmi les villes hôtes de l’Euro. Sauf qu’elle ne l’est plus ! Et pour un Euro à 24 pays étendu à onze villes d’accueil, s’autocentrer sur Dublin relève d’un parti-pris irlando-irlandais que le clip assume grossièrement. La preuve : l’ingé-son de Martin Garrix avait flashé sur une vidéo d’un concert de U2 le 1septembre 2001 à Dublin. Au même moment, l’Eire battait les Pays-Bas 1-0 et se qualifiait pour le Mondial 2002 ! Sur scène, Bono s’était alors couvert d’un drapeau irlandais en exhortant son public : «» Eh, ben Martin et Bono ont eu la bonne idée d’inclure ce grand moment Foot & Rock dans leur clip ! Et c’est ce bon vieux Jason Mc Ateer, auteur du but victorieux contre les Oranje, qui déboule dans le clip en mimant à 50 balais son exploit de 2001. Avec en prime les images de Bono en live drapé des couleurs d’Erin, vert-blanc-orange ! En droit des affaires, on appelle ça du parasitisme commercial. Martin et Bono ont détourné leur mission de promotion musicale de l’Euro pour grossir la rubrique discographie Wikipedia de U2 et la rubrique palmarès Wiki de Mc Ateer ! Symboliquement, avec l’exploit du Numéro 7 irlandais de 2001, les deux larrons Bono et Martin ont qualifié l’Irlande, pourtant éliminée, à cet Euro 2021. Le morceau aurait donc dû s’appeler «» … Sérieux, pour un événement comme l’Euro, l’ouverture sur toute l’Europe, plus vaste, plus colorée, riche de sa diversité, était une obligation. L’UEFA aurait donc dû commander un autre clip promotionnel et garder celui-ci pour illustrer un futur Euro des U19 féminines à Cork…: à écouter aujourd’hui lors de la cérémonie d’ouverture. Avec un cœur qui battra très fort ce soir.