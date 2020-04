Hunter, le président Norman

Légende d’Elland Road (726 matchs disputés avec Leeds United), Norman Hunter a été rattrapé par ce maudit Covid-19 ce vendredi, à 76 ans. Croqueur de jambes, défenseur central hors pair, champion du monde avec les Three Lions en 1966, le gaillard d’1,83m était aussi un enfant de Don Revie, l’emblématique manager de Leeds, lequel aurait façonné Hunter à coup d’œufs durs et vinaigre de Xérès. Tel était le destin d’une cheville ouvrière du Yorkshire.

? Norman Hunter: In His Own Words pic.twitter.com/2gDgkU17He — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

« Je vais tuer ce bâtard de Hunter »

« Il pouvait ouvrir une boîte de haricots avec le pied gauche »

Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

Par Florent Caffery

Lorsqu’à l’aube des sixties, en 1961, Don Revie prend les rênes de Leeds, englué en deuxième division anglaise, Norman Hunter n’est qu’un aspirant parmi d’autres., livrera dans les années 1970 le charismatique manager. On est encore loin du roc, du), titre dont il héritera quelques printemps plus tard. Le gavroche d’Eighton Banks, à un quart d’heure au sud de Newcastle, est alors cantonné aux tâches d’un gamin souhaitant devenir pro après avoir intégré le club à 15 piges lors d’un match d’essai., retraçait il y a peu Norman Hunter devant les caméras du club.Jack Taylor, manager en 1960, lui file six mois de plus avant que Don Revie ne l’intègre à la cour des grands en 1962., pour celui dont le père, Norman senior, au bref passage à Sheffield United, est décédé avant sa naissance.Exit l’électricité dans laquelle il avait un job, Norman Hunter passe au régime œufs durs et vinaigre de Xérès, produit en Andalousie.La méthode Revie lui épaissit la carcasse, Hunter,dixit son entraîneur, endosse un numéro 6 qui lui collera à la peau. Interceptions, relances du droit (son meilleur pied), frappe de mule si besoin, le défenseur central est dans le noyau dur.(en 1964, N.D.L.R.),Durant dix saisons de rang, lesne termineront pas au-delà de la quatrième place, raflant le titre en 1969 et 1974., décortique Norman Hunter,(avec qui il faisait la paire derrière)Parfois, ça dérapait, comme en cette froide nuit à Derby County en 1975 où la tension avec Francis Lee s’achève sur un ring de boxe, quelques minutes après un penalty accordé à Lee sur une faute de Hunter.L’alliance qu’il porte ouvre les lèvres de Lee. Les deux boxeurs sont expulsés, et le deuxième round éclate."Je vais tuer ce bâtard de Hunter!" »Génétiquement programmé pour ne pas reculer, Hunter poursuit sa razzia de l’époque la plus dorée du club du Yorkshire. La Coupe de la Ligue 1968, la Cup 1972, la Coupe des villes de foire 1968 et 1971 viennent remplir l’armoire à trophées. D’après Don Revie,Seul le Bayern de Gerd Müller en 1975 au Parc des Princes, un an après le départ de Don Revie, mettra fin aux illusions de Leeds en Coupe d’Europe des clubs champions (2-0).Mais le film de Norman Hunter ne se cantonne pas à Leeds (qu’il quittera après 726 matchs en 1976 pour Bristol puis Barnsley), il trouve aussi son écho sous la bannière des. Les paillettes y seront plus particulières. Champion du monde 1966 sans jouer une minute (il ne recevra sa médaille qu’en 2009), il n’aura pas non plus sa chance en 1970, bloqué par Jack Charlton et Bobby Moore, avant d’être le maudit, en novembre 1973, à Wembley. Face à la Pologne, il se vautre en voulant tacler Grzegorz Lato, lequel déborde et sert Jan Domarski. L’Angleterre ne s’en relèvera pas (1-1) et le Royaume sera privé du Mondial en Allemagne de l’Ouest. Don Revie a la fine analyse de regretter que Hunter n’aitConsultant pour la BBC Leeds depuis son retrait des bancs (il a été manager à Barnsley, Rotherham, Leeds en intérim en 1988), encore acclamé en mars dernier à Elland Road, Norman Hunter aura malheureusement perdu son ultime face-à-face contre ce satané Covid-19...