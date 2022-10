Humilié par Arsenal, l'OL subit la plus large défaite européenne de son histoire

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler - Jaurena (Damaris, 38e), Renard, Sombath, Bacha (Morroni, 80e) - Henry, Van de Donk (Bruun, 80e), Horan - Cayman, Le Sommer, Malard (Becho, 87e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.



Arsenal (4-3-3) : Zinsberger - Wienroither, Wubben-Moy, Catley, McCabe - Little, Maanum, Wälti (Nobbs, 77e) - Mead, Blackstenius (Miedema, 80e), Foord (Hurtig, 80e). Entraîneur : Jonas Eidevall.

Elie Carpenter, Griedge Mbock, Vanessa Gilles, Amel Majri, Sara Däbritz, Dzenifer Marozsán, Catarina Macario, Delphine Cascarino, Ada Hegerberg.Elle a de la gueule, cette équipe, non ? Forcément, quand il s'agit ni plus ni moins de toutes les absentes côté lyonnais, les choses se compliquent sérieusement, et les Fenottes l'ont d'ailleurs vérifié ce mercredi soir face à Arsenal à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions féminine. Il a fallu à peine un quart d'heure à Caitlin Foord pour mettre en exergue les errements de la défense lyonnaise, en reprenant un centre au cordeau de Beth Mead, ouvrant le score dans un Groupama Stadium peu garni. Pas dans leur assiette, les tenantes du titre laissent s'échapper Stina Blackstenius seule au but sur une ouverture lumineuse de Frida Maanum, Christiane Endler réalise une première parade, mais ne peut rien faire sur la reprise de la Norvégienne, buteuse à son tour depuis le point de penaltySauf que l'OL possède un: les coups de pied arrêtés. Et justement, Melvine Malard profite d'un corner et d'une reprise de Lindsey Horan qui avait fracassé la barre pour suivre correctement, et ramener rapidement les siennes à une longueur des Londoniennes. Problème : Lyon partage ce fameuxavec Arsenal, et Beth Mead a redonné deux buts d'avance aux Anglaises d'un coup franc aux 20 mètres, frappé à ras de terre. En deuxième période, Caitlin Foord fait fructifier une relance complètement manquée de Wendie Renard pour enrouler une frappe dans le petit filet, puis deux minutes plus tard, Beth Mead signe un doublé et porte l'estocade, profitant des largesses défensives des protégées de Sonia Bompastor. Inédit sur la scène européenne pour des Lyonnaises qui n'avaient jamais perdu par plus de deux buts d'écart jusque-là.Chez les hommes comme chez les femmes, en ce moment, l'OL est au club Mead.