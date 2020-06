Humiliations suprêmes (1er) : Quand Ntep se payait Reims

#1: Ntep contre Reims

Stade de Reims - Stade rennais (1-3)

From Grigny to Auguste-Delaune

« Je comprends, mais je m'en fiche »

Retour

C’était un geste qu’on n’avait pas vraiment l’habitude de voir en dehors des limites du terrain de football bétonné de la cour de récréation. Un geste qui sent bon ce football enfantin, sans conséquences, gratuitement chambreur. Un geste qui porte en lui la définition la plus pure de l’humiliation, en ce qu’il anéantit toute crédibilité de l’adversaire avec la plus brutale des simplicités. Le 17 mai 2014 lors de la dernière journée de la saison, Paul-Georges Ntep a fait ce que tous les footballeurs ont secrètement rêvé de faire, mais n’ont jamais osé au nom du « respect de l’adversaire » : il a dribblé le gardien adverse, arrêté le ballon sur la ligne de but, puis s’est mis à quatre pattes pour finir de la tête.Un geste qui, dans un pays où l’on s’indigne pour un oui ou pour un non – surtout lorsqu'il s’agit de football – avait éminemment choqué. Premier agacé : Mickaël Tacalfred, qui n’avait pas pu retenir une petite bousculade au moment d’aller chercher le ballon au fond des filets. Même l’entraîneur rennais de l’époque, Philippe Montanier, n’avait pas vraiment goûté à l’impertinence de son attaquant, au point de le punir en le sortant immédiatement du terrain alors que l'on jouait depuis 62 minutes :, avait-il déclaré après coup.Six ans après les faits, celui qui vient de s'asseoir sur le banc du Standard de Liège est d'ailleurs peu enclin à revenir sur cet épisode.Dépassé par l’ampleur des réactions à son geste, qui fait beaucoup marrer les réseaux sociaux, mais qui est mal vu par ses pairs, PGN décide de publier un mea culpa le lendemain, sous la forme de neuf fois 140 caractères sur Twitter [...][...]Quand il dit qu’il n’a, Paul-Georges mentait sûrement un peu. Car dans un coin de sa tête, il devait sans doute y avoir ses potes d’enfance :, racontait-il après coup.Cette absence d’hésitation face à une occasion qui se présente, cette façon d’évoquer ce geste comme si c’était une simple passe du plat du pied raconte à la perfection un gamin pour qui le football, c’est avant tout des dribbles et des taquineries."Arrête de rigoler, un jour tu vas te faire tacler !"Une façon de jouer au football en amusant la galerie, de se mettre en spectacle, de jouer pour soi, mais aussi, et peut-être surtout, pour provoquer une réaction chez les autres qu’il a prise avec lui dans le monde professionnel., admet son ancien entraîneur à Auxerre, Bernard Casoni.Dans une arène qui n’était pas la sienne, Spartacus Ntep a donc fait ce que tout bon gladiateur aurait fait : chercher à provoquer un vent de réaction dans la foule. Sans se douter qu’il avait peut-être été un peu trop loin., reprend Casoni, se remémorant plus particulièrement cette fâcheuse tendance qu’avait Ntep de ‘tchiper’ sa victime après un dribble.Les réactions agacées à son but à Reims ?, confesse-t-il.Difficile de lui donner tort, après tout. Les footballeurs le rappellent assez souvent : ils sont des grands enfants qui ont fait d’un jeu de cour de récré, où ce genre de geste est roi, leur métier. Et puis, qui d’autre peut se targuer d’avoir fait sur un terrain quelque chose que même l’immense George Best n’a pas osé ?, a un jour confié le Belfast Boy.Et c’est précisément la raison pour laquelle tu n’es pas dans ce top 100, et que Paul-Georges Ntep est en première place.∞%. Ça n'a clairement pas eu la même gueule quand c'est Marco Verratti qui s'y était essayé