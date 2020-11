Vidémont : « En Lituanie, c'est tout pour le basket »

Passé par Clermont et l'AC Ajaccio, Hugo Vidémont fait sa vie à l'étranger depuis trois ans et semble avoir trouvé son eldorado en Lituanie où il s'est installé en août 2019. Meilleur buteur du championnat et vainqueur de Sūduva Marijampolė ce samedi (3-0) avec un doublé à la clé, le Français vient de rafler le titre national avec son FK Žalgiris Vilnius. À peine revenu dans l'Hexagone, le Marseillais de naissance raconte sa joie après des années de galère.

Championnnnnn mon frereeeeeee ??????????????????? pic.twitter.com/RXZa7Aj1cH — Hugo Vidémont (@Hugovidemont) November 14, 2020

Hé @SwannBorsellino, je suis sur le coup d’un petit génie lituanien ?? Un marseillais ?? champion avec son club et meilleur buteur du championnat c’est beau non ? ⚽️??? @Hugovidemont Si jamais tu tombes là-dessus @jheyraud ! @sofoot pic.twitter.com/YBrXyu9xyi — CorentinChv (@Kembo_Ekoko) November 14, 2020

« Premier entraînement à Cracovie, j'arrive dans le vestiaire, et on me dit qu'il y a trois mois de retard de salaires. »

Propos recueillis par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est une histoire digne d'un rêve, c'était un objectif. En plus, avec le titre de, c'est encore plus valorisant ! Le dernier titre du club datait d'il y a quatre ans, il y a plein de mes coéquipiers pour qui, comme moi, c'était le premier titre de champion.Je ne suis pas attaquant, je suis milieu offensif gauche. On est une équipe qui a souvent le ballon, car on est supérieur à d'autres, donc j'ai plus d'occasions de marquer. Cette année, ça m'a réussi et c'est tout simplement la meilleure saison de ma carrière.Toutes proportions gardées, c'est un peu le Barça-Real d'ici. Déjà pour l'importance du match, parce que celui qui gagnait était champion. Ensuite, parce que Žalgiris et Sūduva sont maintenant les deux grosses équipes. Ce dernier match devait se jouer le 31, mais ils ont eu 19 cas de coronavirus. Ça a été reporté au 8, au 12, puis au 14... Une histoire incroyable.Il y a normalement 36 matchs et ils ont divisé le truc, il n'y en a eu que 20. C'était d'autant plus compliqué d'améliorer ses stats !Compliqué. En France, j'avais l'habitude des championnats à vingt. Ensuite, je suis allé en Pologne où il y en avait seize. Puis huit, en Belgique. Et enfin six, ici ! À la fin, je vais me retrouver dans un championnat à trois.Normalement, il y en a huit minimum. Mais il y a eu de gros problèmes, avec des clubs qui ont fait faillite. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura dix.C'est même le plus gros club de la Baltique, Estonie-Lettonie-Lituanie. C'est quelque chose, le Žalgiris, même si le sport prédominant est le basket. Après, quand tu as joué au Wisła, c'est deux mondes différents, ça n'a rien à voir. Mais il y a tout de même une pression, car si tu n'es pas champion, c'est une catastrophe.J'avais dit ça il y a quelques années, je connaissais la Ligue 2 par cœur. Ça faisait du bien de partir, de quitter la France. J'aurais pu faire mieux, j'aurais dû même. À Clermont, ça a été un peu particulier avec MDiacre. À Ajaccio, j'ai bien débuté. Mais ça a été un peu plus compliqué, j'ai mon caractère. Pourquoi ne pas revenir un jour, même si ça n'est pas non plus un objectif ? Normalement, je reste à Žalgiris, j'ai déjà un contrat.Bien sûr, à 100%. Mais je l'ai déjà assez dit À Cracovie, en arrivant, j'ai demandé au directeur sportif s'il y avait des problèmes de salaire et il m'a juré dans les yeux que non. Premier entraînement, j'arrive dans le vestiaire et on me dit qu'il y a trois mois de retard. Ça a été comme ça pendant six mois, ça n'a pas aidé le côté sportif, et je n'ai pas joué. À Tubize, il y en a eu aussi, mais ça n'est pas une excuse, car j'aurais également dû faire mieux. Honnêtement, niveau football, j'ai mangé de la merde ces dernières années, donc ça fait du bien de reprendre du plaisir ici.C'était exceptionnel, quelque chose qu'il faut vivre. Parfois, on peut penser que c'est mieux en France, mais... C'est vraiment grand, c'est la meilleure ambiance que j'ai connue. À domicile, c'est quelque chose. J'ai fait Legia-Wisła, il y avait même la...On ne sait jamais, mais j'ai encore un an de contrat. J'espère qu'on se qualifiera et qu'on jouera de grosses équipes, même si ce sera compliqué. On a passé un tour en C3, mais on est tombé sur une équipe de phénomènes en Norvège : ils sont premiers de leur championnat en mettant vingt points d'avance à Rosenborg, ils ont été éliminés par Milan en perdant 3-2 là-bas, mais ils ont des occasions folles... S'ils ne jouaient pas le Milan, je pense qu'ils auraient fait la Ligue Europa. On n'a pas eu de chance.C'est une super ville, une capitale, donc ça facilite beaucoup de choses. Ça a son charme, on se sent super bien. C'est incroyablement sûr, on se sent en sécurité. Et il y a beaucoup de choses mises en place pour les enfants, donc maintenant qu'on a un fils, c'est magnifique. On a fait un week-end à Klaipėda le long de la mer Baltique, Kaunas... On avait prévu de faire plein de trucs, mais on ne peut pas bouger avec la Covid.Ça n'est pas du tout un pays de foot. Le rapport foot-basket que l'on a en France, là, c'est l'inverse : c'est tout pour le basket. Ils ont un des meilleurs clubs d'Europe, Žalgiris Kaunas. Même à Vilnius, ça n'est pas mal. Généralement, pour le foot, la moitié de notre stade est rempli. Et encore, les gens se déplacent pour les gros matchs et non pour les petits.J'ai longuement hésité, et je suis très content de mon choix. J'avais quelques touches en Ligue 2, en Belgique, aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'Est. Jouer le titre, ça changeait parce que j'avais l'habitude de lutter pour le maintien. C'est aussi ça qui m'a porté vers Žalgiris.