Hugo Lloris, l'heure d'assumer son statut

Depuis le début de saison, Hugo Lloris a vécu une garde à vue, quelques cagades bien senties et une remise en question réelle par les observateurs du Royaume-Uni. La double (triple, même) confrontation face à City est donc l'occasion de fermer des bouches... ou de sombrer.

Poussé sur le banc par Jermaine Jenas

« Lloris a une réputation basée sur ce qu’il a fait par le passé, mais elle est meilleure que son niveau actuel »

Toujours soutenu par Mauricio Pochettino...

« Il a montré durant cette Coupe du monde qu'il a été le meilleur gardien. Il fait partie du top 5 mondial à ce poste. »

... et par une légende des Spurs

« Ray Clemence, Peter Shilton, Gordon Banks, Lev Yashin, tous les grands ont fait des erreurs. Hugo sera comme eux. »

» Sur Skyport, Paul Merson n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour moquer Hugo Lloris et sa bourde à Anfield le 31 mars dernier. Mais l'ancien milieu d'Arsenal n'a pas la langue aussi acerbe que l'ancien striker de Marseille et Nancy Paul Cascarino, qui a sorti la sulfateuse pour Talk Sport : «» Comme quoi on peut, à 32 ans, compter 110 sélections, une Coupe du monde, 234 matchs de Premier League dont 84 clean sheets, et essuyer une volée de critiques acides.Car Outre-Manche, ce sont les statistiques qui font mal que l'on balance à la figure du gardien formé à Nice : 16 erreurs ayant amenées à un but durant ses sept saisons de Premier League, une moyenne de plus d'un but par match encaissé et seulement quatre penaltys arrêtés.Sur le plateau de la BBC, l'ancienJermaine Jenas n'a même pas simulé un minimum de solidarité : «» .Si bien que pour l'ancien international anglais, il est temps de mettre le Français de côté au profit de son concurrent Paulo Gazzaniga. «'c'est le moment de me donner ma chance'Hugo Lloris en danger ? Même lea pris parti contre lui, en affirmant qu'il ne «» Avant d'accueillir Crystal Palace pour inaugurer le nouveau stade, l'Argentin a préféré soutenir son portier. «(...)Un soutien comparable à celui de Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens en équipe de France, quand on lui demandait s'il avait débriefé la bourde de son protégé en finale du Mondial contre la Croatie. «Raviot comme Pochettino semblent affirmer qu'ils prennent Lloris comme il est : avec ses arrêts de classe, et les quelques boulettes qu'il sort régulièrement. Sauf qu'entre une garde à vue pour conduite en état d'ivresse, deux bourdes en Ligue des champions (Barcelone et PSV) et deux autres foirades contre Chelsea et Liverpool en Premier League, la cote du Français est devenue des plus instables en Angleterre. Et contrairement aux autres «» européens, son palmarès en club est quasi-vierge, comme sa présence en quarts de finale de C1. Contre Manchester City, ce ne sera que sa troisième apparition à ce niveau, la première depuis 2010 avec l'Olympique lyonnais. Autant dire que Lloris a tout intérêt à sortir ses plus belles parades contre l'armada de Pep Guardiola.S'il est brillant, il confirmera son statut. S'il se troue, son avenir à moyen terme devrait s'assombrir à Londres. Mais dans le marasme ambiant, le Français a reçu un soutien de taille : l'ancien gardien vedette des, Tony Parks, dans le. «» Une telle déclaration, il faut lui donner raison...