Lloris, période de précipice

Sérieusement blessé sur le terrain de Brighton alors qu'il venait de commettre une erreur et frileux dans ses cages où il encaisse but sur but, Hugo Lloris va aussi mal que son Tottenham. Vivement que cette mauvaise passe se termine !

Hugo Lloris, blessé ce samedi avec Tottenham, ne pourra pas participer aux deux prochains matchs des Bleus. Il est remplacé par le Lillois Mike Maignan @mmseize pic.twitter.com/2JQ4Gm8cOC — Équipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2019

C1 ou Premier League, même combat

Des mains qui tremblent, un corps qui lâche

We can confirm that Hugo Lloris sustained a dislocated elbow during today’s match against Brighton.Get well soon, skipper. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 5, 2019

En oubliant toute sorte d'empathie humaine - peut-être encore plus présente lorsqu'elles concernent des derniers remparts -, certains diront que Mike Maignan et Steve Mandanda ont reçu une bonne nouvelle ce samedi. Le premier, parce qu'il intègre sur le fil la liste de Didier Deschamps pour les matchs de qualifications à l’Euro 2020 de l’équipe de France prévus en Islande et contre la Turquie au Parc des Princes. Le second, parce qu'il a certainement gagné une place dans la hiérarchie des gardiens chez les Bleus et qu'il a donc toutes les chances d'être titularisé pour ces deux événements alors qu'il n'était pas présent lors des derniers regroupements.Reste que la raison de ces deux montées en grade est beaucoup, beaucoup moins joyeuse ou emballante. Elle prend en effet racine dans la pelouse du Falmer Stadium, où Brighton & Hove a explosé Tottenham ce samedi (3-0) et où le bras d'Hugo Lloris est très mal retombé à la suite d'une erreur du capitaine desamenant à l'ouverture du score dès la troisième minute de jeu. Les spectaculaires images ne sont pas belles, mais le blessé - qui a dû sortir sur civière et sous assistance respiratoire - s'en sort heureusement mieux qu'imaginé avec une luxation du coude gauche et sans fracture.De toute façon, Lloris est actuellement habitué à souffrir le martyre. Que ce soit physiquement, ou moralement. Car loi des séries ou pas, le gardien accumule les soucis en ce moment. Déjà en difficulté depuis le début de saison avec son Tottenham qui n'affiche que la quatorzième défense de Premier League (douze buts encaissés, en l'espace de huit journées), l'ancien Lyonnais a vu cette période noire s'assombrir encore davantage ces derniers jours. D'abord, le bonhomme a déménagé sa boulette de finale de Coupe du monde dans le championnat anglais et offert le ballon d'égalisation à Danny Ings lors de la victoire contre Southampton.Puis, Hugo Tout Seul s'est noyé dans un vrai cauchemar quelques jours plus tard en Ligue des champions en allant chercher la sphère dans ses cages à sept reprises. La faute à un Bayern Munich et à un Serge Gnabry en chaleur, oui. Mais aussi à descomplètement à côté de la plaque, homme au brassard inclus. «» , s'est même senti obligé de déclarer Manuel Neuer, alors que les réseaux sociaux n'ont pas hésité à se montrer plus cruels via des tweets plus ou moins drôles (et dont les meilleurs ont été regroupés par GQ ).La suite logique, c'était donc une nouvelle bévue entraînant directement ce bras qui lâche. Comme si le corps de Lloris lui ordonnait de tout stopper, et de se laisser du temps pour évacuer cette phase compliquée à digérer. «» , avait pourtant récemment tenté de rassurer Mauricio Pochettino pour le dédouaner de sa bourde, en conférence de presse.Sauf que l'organisme du champion du monde en a décidé autrement. Et si la durée d'indisponibilité de l'ex-Niçois n'est pas encore connue, Tottenham va devoir se remettre sur les bons rails en l'attendant. Pour que le Français puisse enfin avoir droit à son deuxièmeen club en 2019-2020, lui qui n'a eu qu'un succès à Crystal Palace (4-0) et un autre avec la sélection contre l'Andorre pour respirer un peu. Vite, de l'air !