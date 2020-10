Hugo Gaston : « Dans le jeu, je me comparerais à Marco Verratti »

Méconnu du grand public il y a encore quelques jours, Hugo Gaston a fait vibrer la France entière à Roland-Garros. À tout juste vingt ans, celui qui n'avait jamais remporté le moindre match en Grand Chelem avant le tournoi a notamment éliminé Stan Wawrinka, avant de tomber en cinq sets face à Dominic Thiem, troisième joueur mondial, au bout d'un huitième de finale d'anthologie. Mais derrière le mètre 73 et les amorties assassines du 239e joueur mondial, se cache également une passion pour le football. Plus particulièrement pour le Téfécé, lui le natif de la ville rose.

Propos recueillis par Félix Barbé

Je suis très content de ce que j’ai fait. Il y a forcément de la déception par rapport au dernier match, mais je suis vraiment heureux de ma semaine. Si on m’avait dit que j’allais faire un huitième de finale à Roland-Garros avant le tournoi, j’aurais signé direct. C’est une grosse fierté.Pour être honnête, pas tout à fait car je ne suis pas vraiment sorti dans la rue. On était vraiment dans une bulle à Paris, entre l’hôtel et les taxis. Là, je vais rentrer chez moi à Toulouse donc on verra, mais ce ne sont pas des choses qui me posent forcément problème. C’est plutôt agréable.C’est un peu ça. (Exactement, j’étais le petit poucet. () Je suis arrivé sur le tournoi pour tout donner et prendre un maximum de plaisir. Je vais maintenant essayer de poursuivre dans cette dynamique. Je sais que j’ai le niveau pour battre de très bons joueurs. Il va simplement falloir rester concentré et performant.Mon père est président d’un club de tennis. On va dire que ça a simplifié les choses. Quand il partait au club, j’allais à chaque fois avec lui. Je demandais à tout le monde de jouer avec moi. J’avais toujours une raquette entre les mains. Je me suis lancé comme ça.De manière générale, j’adore regarder tous les sports, donc que ce soit dans le foot ou le rugby, je suis Toulouse de très près, et ce depuis que je suis tout petit. Dès que je peux, je regarde les matchs. C’est ma ville et les résultats sportifs de nos équipes me tiennent très à cœur.Je n’y vais pas tous les week-ends, mais j’essaie de le faire au maximum. La dernière fois que j’ai dû y aller, c’était la saison passée, contre Montpellier. Même quand je n’y vais pas, je fais au mieux pour me libérer et au moins regarder les matchs à la télévision. Outre l’équipe première, je veux vraiment suivre un peu tout le monde. Par exemple, je suis allé voir les jeunes en Gambardella il y a un an, l’année où ils ont perdu en finale contre Saint-Étienne. C’est toujours sympa d’avoir une équipe de jeunes qui performe.C’est triste. Surtout que j’ai plein de potes qui viennent des quatre coins de la France qui passent leur temps à me chambrer. C’est dommage, mais je sais que le club va tout faire pour rebondir le plus rapidement possible. Après, la Ligue 2 est un championnat qui est très compliqué. Ça ne va pas être évident de remonter en Ligue 1, mais je pense qu’on a les joueurs pour le faire.Ce qui est plutôt marrant, c’est que le Téfécé a gagné son premier match depuis presque un an, et du coup, ça m’a donné des idées. () Plus sérieusement, c’est sûr que onze mois sans gagner un match, c’est dur. L’important était de stopper cette série noire pour repartir sur une autre, plus positive espérons-le.Je dirais Marco Verratti. Il aime bien les petits ballons piqués et faire des petits grigris. Moi, c’est un peu pareil. J’aime beaucoup varier mon jeu.Ouais, vraiment. C’est un super joueur. Dès qu’il a le ballon, il est capable de faire une passe qui peut tout changer et amener un but. Bon, après, il râle beaucoup contre l’arbitre. Moi, avant, je m’énervais beaucoup. J’ai beaucoup travaillé pour me calmer. De toute façon, il n’y a pas de secret : pour y arriver, il faut être calme au niveau mental.Oui, souvent. J’adore ça. Quand j’ai du temps libre, je joue avec des potes. À l’échauffement, on fait aussi parfois des parties de tennis-ballon. Sur l’entraînement physique, ça nous arrive aussi de faire un match pour bosser l’endurance. Le foot nous sert dans le tennis.Évidemment, je vais profiter avec ma famille pendant quelques jours, mais je vais surtout rester tranquille et prendre beaucoup de recul. Dans le tennis, on peut très vite monter, comme très vite descendre. Il faut vraiment que je me concentre sur moi-même et sur ce que je peux contrôler pour continuer à progresser.Je vais me reposer jusqu’à lundi, puis attaquer deux semaines d’entraînement à Toulouse. Je pars ensuite sur des tournois en Allemagne, et j’espère enfin jouer Paris-Bercy début novembre, pour le dernier tournoi de la saison.