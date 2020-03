Hugo Boumous : « Quand tu as une mauvaise réputation, c’est dur de rebondir »

Hugo Boumous a 24 ans, a été formé à Laval, fut international espoirs marocain, mais vient surtout d'être élu joueur de l'année en Inde, avec le FC Goa. Une belle récompense qu'il compte bien pouvoir utiliser pour s'offrir une revanche à l'étage du-dessus. Enfin... après être sorti de quarantaine.

« En Indian Super League, je suis un OVNI parce que je suis un des seuls étrangers de 24 ans dans le championnat. »

« À 18-19 ans, je n’avais pas la discipline nécessaire pour le haut niveau. J’ai fait certaines conneries de jeunesse qui m’ont pénalisées. Et quand tu as une mauvaise réputation, c’est dur de rebondir. »

« Sergio Lobera a côtoyé tous les joueurs du Barça, même Messi, et il me dit que j’ai le potentiel pour arriver au niveau de certains d’entre eux. »

C’est sûr ! Là, je suis à Paris chez ma copine, alors que mes parents habitent à Rennes. Je vais devoir attendre un peu avant de les retrouver. La France me manquait déjà, et là, c’est tout de suite moins drôle. Après, on n’a pas d’autre choix que de se confiner, et les autres pays, dont l’Inde, appliquent à peu près tous les mêmes restrictions. Donc je préfère être avec mes proches qu’à l’autre bout du monde tout seul.La réussite, clairement, puisque je marquais sur la plupart de mes occasions. Les années précédentes, j’avais déjà de l’influence dans le jeu, mais elle a été décuplée cette année grâce à la confiance.Je n’ai pu jouer que vingt minutes sur les deux matchs de la demi-finale, à cause d’une élongation à l’adducteur. Mais on a quand même gagné la saison régulière, ce qui nous ouvre les portes de la prochaine Ligue des champions asiatique. C’est la première fois qu’un club indien participera à la phase de groupes. Donc ça reste une fierté.L’ISL a été créée il y six ans et ça se développe chaque année. Les joueurs indiens ont un bon potentiel et du talent, avec encore des lacunes au niveau tactique. Mais ils progressent au contact de bons joueurs étrangers.Il y en a sept par équipe, cinq maximum sur le terrain et certains ont un très bon CV. Ça ne ressemble plus à ce qui se faisait au début, avec les grandes stars en fin de carrière comme Trezeguet, Pirès ou Anelka. Aujourd’hui, le championnat est plus long, les joueurs étrangers ont autour de 30 ans, sont dans la force de l’âge et tout le monde en profite. Moi, je suis un OVNI là-dedans parce que je suis un des seuls étrangers de 24 ans dans le championnat. En arrivant, mes contrats couraient seulement pour une saison, mais l’été dernier, j’ai signé pour trois ans. C’est la première fois que ça arrive ici. Ça montre la confiance qu’ils placent en moi et que les projets sont désormais pensés sur le long-terme. Bon, avec la saison que je viens de faire, j’aspire à viser un championnat plus compétitif en Europe ou ailleurs, en fonction des opportunités.C’est ça, j’ai rejoint le Stade lavallois à 15-16 ans pour faire ma formation. On a notamment participé à une demi-finale de Gambardella en 2014. Je suis resté avec le groupe pro pendant deux saisons et j'ai disputé un match de Ligue 2 à 18 ans. Mais ça ne s’est pas très bien fini, je n’ai pas eu la chance de percer, ce n’était pas facile avec l’entraîneurLes torts sont partagés. J’avais le potentiel, c’est sûr, avec des saisons abouties avec la CFA. Mais je pense qu’à 18-19 ans, je n’avais pas la discipline nécessaire pour le haut niveau. J’ai fait certaines conneries de jeunesse qui m’ont pénalisées et ça a fait qu’à la fin, je n’ai pas pu m’imposer à Laval.Et quand tu as une mauvaise réputation, ça parle beaucoup et c’est dur de rebondir. D’autant plus que mes agents de l’époque n’ont pas forcément fait un bon boulot.À ce moment, j’étais avec la sélection olympique du Maroc. On s’est retrouvés dans une chambre avec les coéquipiers pour fumer une chicha. Sauf que cette scène s'est retrouvée sur Snapchat. Ça sort sur les réseaux sociaux et on se fait exclure du stage. Ça a fait un grosmédiatique, ça passait même en France sur, sur, etc. À ce moment, j’étais en fin de contrat à Laval, je cherchais à signer autre part, j’avais des propositions intéressantes, mais à cause de ça... ces plans sont tombés à l’eau.C’est sûr, mais quand tu es en sélection, ce n’est pas forcément une chose à faire de fumer une chicha. Médiatiquement, dès que quelqu’un fait un pas de travers, on ne te loupe pas. Mais le métier de footballeur exige de la rigueur et de faire attention à l’image que l’on véhicule notamment sur les réseaux sociaux. Mine de rien, on est un exemple pour beaucoup de monde et on a des responsabilités.Tout à fait, j’ai perdu du temps. Ça veut aussi dire que ces joueurs-là, dont Sehrou qui est un ami, avaient des choses que je n’avais pas par le passé et il m’a fallu ces quatre ou cinq ans de galère pour me rendre compte des choses et progresser en tant qu’être humain. Mais malgré ça, je suis encore jeune, je n’ai que 24 ans et il n’est pas trop tard pour rattraper le temps perdu.Le Maroc, c’est le pays de mon père et je me suis dit «» Ça a très bien débuté sous les ordres de Sergio Lobera, un ancien formateur de la Masia. Mais les six derniers mois ont été plus rudes avec pas mal d’instabilité dans le club. J’ai donc rompu mon contrat, quitte à m’asseoir sur pas mal d’argent. Ça a tout de même été une bonne leçon de vie. Surtout qu’entre-temps, Sergio Lobera était parti en Inde et il m’a appelé pour que je le rejoigne.Sa méthode d’entraînement et sa tactique sont basées sur le jeu.On ne parle que de football. Même le travail physique se fait toujours avec un ballon. C’est très rare qu’on coure à vide. Et puis, il m’a toujours encouragé, me donne beaucoup de confiance sur le terrain. Il a côtoyé tous les joueurs du Barça, même Messi, et il me dit que j’ai le potentiel pour arriver au niveau de certains d’entre eux. Il faut que je progresse encore sur certains points comme la discipline sur le terrain et dans les relations avec mes partenaires.À ce moment-là, j’ai deux options. Soit aller en D1 roumaine, soit l’Indian Super League. Je sais que c’est un championnat récent, mais mon coach m’envoie des vidéos et je vois les stades, l’engouement, les supporters, l’offre est meilleure... Donc j’y vais en me disant que ça ne peut être qu’une belle expérience. Et ça a été le cas.Le cricket est évidemment le sport numéro un, et de très loin. Mais il y a des États où le football a fait mieux que résister. Goa est un petit État de 100 kilomètres du nord au sud, dont le sport favori est le football. C’est même une religion ici. On a beaucoup de supporters et un stade de 20 000 places rempli à chaque match. Littéralement, là-bas, je suis une star.Les gens me reconnaissent dans la rue et m’arrêtent pour faire des photos. Je ne suis jamais tranquille, mais c’est le jeu. Mais dans d’autres clubs, d’autres régions, c’est plus compliqué, comme à Mumbai, où c’est plus cricket.Franchement, pas du tout. Mon seul lien, c’est que la grande star nationale du cricket, Virat Kohli, est le co-propriétaire du club. Pour moi, ça ressemble un peu au baseball, les parties durent cinq ou six heures, les règles sont compliquées à comprendre... Pour moi, ce n’est pas du sport.Oui, on me parle beaucoup de lui, comme de Grégory Arnolin. Mais Pirès n’a fait qu’une saison, et le club a aussi connu des stars comme les Brésiliens Zico en tant que coach et le défenseur Lúcio.Avec la plupart des joueurs, je vis dans une résidence qui est en face d’un hôtel. Ce sont des grands appartements, il y a une piscine, un spa, une salle de gym, et nous prenons tous les repas au restaurant de l’hôtel. La plage n’est pas loin. Bref, c’est le grand luxe. J’ai eu la chance d’avoir la visite régulière de mes parents et de ma copine. Mais pour parler de Goa, c’est une ancienne colonie portugaise, découverte par Vasco de Gama. Comparé au reste de l’Inde qui a été colonisé par l’Empire britannique, on trouve des différences au niveau architectural et c’est une région chrétienne. C’est un endroit agréable à vivre, loin des problématiques de l’Inde avec la pauvreté et la surpopulation. Après, il y a plusieurs coins que j’aimerais visiter. Je suis allé plusieurs fois au Taj-Mahal, c’est somptueux, mais il faudrait que j’aille au Cachemire, au Rajasthan ou dans l’Himashal-Pradesh. Il y a des paysages magnifiques. Ce pays est si immense, avec plein de cultures différentes...C’est ça. La Coupe d’Inde qui se passe à la fin du championnat a été annulée à cause du coronavirus. Il me reste deux ans de contrat là-bas, mais mon objectif est de trouver un nouveau projet. Je ne me focalise pas sur la France, mais je me dis qu’il faudra certainement passer par un championnat intermédiaire en Europe pour espérer viser plus haut. J’ai eu aussi des contacts pour l’Australie ou la MLS qui pourraient m’intéresser.On va essayer de faire du sport dans l’appartement, de faire des footing à l’extérieur. Mais ça ne va pas être simple. Même pour le mercato, dans cette situation, ça risque de compliquer les choses...