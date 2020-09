Huesca s'accroche à Villarreal

Asenjo - Pedraza (Gaspar, 77e), P.Torres, Albiol, R.Peña - M.Gomez (F.Niño, 90e+1), Parejo, Coquelin (Iborra, 77e), Chukwueze - G.Moreno - Alcácer (Kubo, 77e). Entraîneur : Unai Emery.



A.Fernández - Galán - Insua, Pulido, Maffeo (Luisinho, 89e) - Mosquera, Rico (Valenciano, 78e) - Ferreiro (Eugeni, 62e), Carlos (Nwakali, 62e), Mir (Muñoz, 89e) - Okazaki. Entraîneur : Francisco.

Touché, mais pas coulé.Pour sa première sur le banc de Villarreal, Unai Emery accueille Huesca dans le but de démarrer la saison du bon pied. Mais malgré de bonnes intentions chez les locaux illustrées par l'activité de Gerard Moreno, le promu va profiter d'une contre-attaque éclair pour se montrer plus décisif. Grâce au décalage de Shinji Okazaki, Pablo Maffeo déboule sur le flanc droit et enchaîne feinte de frappe du droit et tir du gauche pour trouver le petit filet de Sergio Asenjo. Une fois devant au tableau d'affichage, la formation aragonaise tient le choc pour rentrer aux vestiaires avec un but d'avance.En deuxième période, le sous-marin jaune va bénéficier d'une aide non-négligeable de la VAR. Comment ? Lorsque Pablo Maffeo dévie du bras une tête de Moreno qui filait en sortie de but. Résultat : un penalty que le buteur l'international espagnol transforme lui-même sans trembler. Plus dominateur suite à l'égalisation, les( « Jaunes » , en VF) perdent sur blessure Francis Coquelin, visiblement touché au genou gauche. Malgré l'entrée en jeu d'un virevoltant Takefusa Kubo, Villarreal concède le match nul à la Cerámica.Un partout, balle au centre.