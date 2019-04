Huddersfield, Fulham et Cardiff ont perdu tous leurs matchs contre le top 6

MR

La stat de la lose.Après la défaite de Cardiff City ce mercredi soir contre Manchester City , les trois derniers du classement de Premier League - Cardiff Fulham et Huddersfield - ont perdu tous les matchs qu'ils ont joué contre les équipes du top 6.Déjà relégués, Fulham et Huddersfield ont joué 21 matchs contre City, Liverpool Arsenal et Manchester United , sans prendre un seul point. Ajoutez à cela les dix défaites subies par les Gallois et vous obtenez un total de 31 défaites. Lors de ces 31 matchs, les trois derniers de Premier League ont inscrit seulement 17 buts et en ont concédé déjà 91. Pourtant, ils ont eu dix fois l'occasion d'obtenir un nul car battus par un seul petit but d'écart.Sacré plan à trois.