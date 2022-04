Hubert Velud nouveau sélectionneur du Burkina Faso

NDS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nouveau sorcier blanc prend les rênes des Étalons.Croqué par le Sénégal en demi-finale de la dernière CAN, Kamou Malo avait été éjecté du poste de sélectionneur du Burkina Faso quelques jours après son exploit. Pour le remplacer, la FBF avait fait d’Hubert Velud sa priorité. C’est désormais officiel, l’ancien gardien de but rémois vient tout juste de s’engager pour les deux prochaines années à la tête des Étalons.Velud a été choisi parmi les 64 candidatures reçues selon le communiqué de la fédération. Celui qui est passé par le Paris FC ou l’AS Nancy possède une belle expérience africaine puisqu’il a déjà mené le Soudan et le Togo à la CAN et a remporté la Coupe d’Afrique des Clubs champions avec le TP Mazembé en 2016.Un entraîneur par CAN, c'est pas ce qu'on appelle travailler sur le long terme.