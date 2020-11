Hors de la surface, Hamer inscrit un lob de la tête pour Coventry

1

Le bijou du week-end.Si Watford a fait respecter la hiérarchie en s'imposant à domicile contre Coventry (3-2) pour la onzième journée de Championship, les hommes de Vladimir Ivic n'auront pas réussi à empêcher Gustavo Hamer de mettre le but du week-end. Après un ballon mal dégagé par la défense londonienne, le milieu de terrain a profité de l'imprudence de Ben Foster pour tenter un lob de la tête.Des 25 mètres, à une distance où l'on s'essaye plus souvent à la volée, le néerlandais a remis les siens dans la course avec un bonbon de malice. Et si son compère Tyler Walker a donné l'avantage auxune minute plus tard, ce sont bien les Hornets qui empochent les trois points.Pas de prime à l'esthétisme donc.