Hongrie : les supporters autorisés à revenir au stade

Fallait oser.A partir de ce vendredi, la Hongrie sera le premier pays européen à autoriser une audience limitée dans ses stades de football.Les fans des clubs de Kaposvar et ZTE, respectivement dernier et avant-dernier du championnat, seront les premiers à avoir l'opportunité de remplir les gradins du pays. Cinq autres matches de première division seront ensuite joués samedi et dimanche.Le retour des supporters en tribunes sera évidemment surveillé et encadré, comme l'a précisé la fédération hongroise dans un communiqué ce jeudi : «» Selon l'Equipe, les spectateurs seront ainsi répartis de façon à ne pas occuper plus d'un siège sur quatre, avec au moins un rang horizontal de séparation entre eux.Bon, on ne va pas se mentir, pour les tifos, va falloir encore patienter un peu.