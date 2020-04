La physique Antić

Passionné par le football, Radomir Antić est décédé ce lundi des suites d’une complication de pancréatite dont il souffrait déjà depuis un certain temps. Une triste nouvelle pour un sport que l’entraîneur serbe était parvenu à dompter depuis l’Espagne, territoire où il a acquis une notoriété mondiale.

« Aujourd’hui, tout le monde peut se laver le cul avec ta tête ! »

Le Matelassier d’or

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Que faut-il pour réussir dans l’univers impitoyable du football ? Avec toute sa bouteille dans le milieu, Radomir Antić aurait pu répondre avec pertinence à cette vaste question. En Liga espagnole, être nommé entraîneur du Real Madrid, du FC Barcelone ou de l’Atlético de Madrid n’est pas une mince affaire. Mais voilà, Antić n’était pas un entraîneur comme les autres. Dans l’histoire du football, le Serbe était le seul homme à avoir pris les commandes de ces trois clubs. Un exploit de taille XXL pour le natif de Žitište qui n’avait jamais perdu ses liens avec son pays d’enfance, comme en témoignait son accent à couper au couteau et sa maison de vacances perchée dans les montagnes de Zlatibor. Footballeur professionnel durant seize années, « Rado » était animé par la passion de son sport et le désir de transmettre. Mais avant d’enseigner, il fallait d’abord apprendre.Très tôt, l’adolescent Radomir développe des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. «, racontait Antić pour le magazine Jot Down.‘Asseyez-vous tous sauf toi, Radomir’.‘Tu peux devenir ingénieur en mécanique parce que tu es un garçon intelligent et un bon élève, mais quand tu expliques que tu ne voudrais jamais nettoyer les rues, c’est une honte. Chaque travail honnête doit être valorisé, et la seule chose que tu devrais détester serait de devenir un criminel.’ » Entendu.Un temps affilié à différentes disciplines sportives comme le basket, la boxe ou les échecs, l’ado va mettre les études supérieures de côté pour s’investir à fond dans son activité favorite. «: ‘Mon fils, tu es arrivé si loin… Aujourd’hui, tout le monde peut se laver le cul avec ta tête !’» Formé à bonne école, Antić réalise une carrière de footballeur complète. Il passera huit saisons sous le maillot du Partizan Belgrade, avant des expériences à Fenerbahçe, au Real Saragosse et Luton Town, où il boucle sa carrière professionnelle en 1984.Un temps revenu à Belgrade pour intégrer le staff local, Radomir Antić accède au poste d’entraîneur adjoint et incorpore en équipe première un certain Milinko Pantić. Sept années plus tard, l’entraîneur Antić est nommé à la tête de l’effectif de l’Atlético de Madrid et recrute dans ses rangs son ancien poulain du Partizan à l’été 1995. Déjà passé par le Real Madrid, qui l’avait limogé alors que l’équipe était en tête de Liga, Antić se lance un défi fou dans un club qui vient de connaître dix entraîneurs différents en seulement deux saisons. «, avouait l’intéressé.» Bingo. Grâce à un collectif huilé où José Francisco Molina, Diego Simeone, José Luis Caminero, Pantić, Liouboslav Penev et Kiko servent de cadres fondamentaux, lesréalisent le début de saison le plus prolifique de leur histoire avec neuf victoires et trois matchs nuls en douze journées.En pleine bourre, l’Atlético n’arrête pas sa course effrénée vers la gloire et réalise un historique doublé Liga-Coupe du Roi en fin d’exercice. «, affirmait l’entraîneur exilé en Chine pour l’émission» Une philosophie que le technicien n’aura pas le temps de mettre en œuvre lors d’un passage express au Barça en 2003, puisque le club catalan souffre encore du désastreux second passage de Louis van Gaal sur le banc. En 2014, le coach exilé en Chine apparaissait heureux de constater le dernier titre de champion d’Espagne acquis par l’Atlético de Simeone, sans oublier de donner son avis au crépuscule de la saison : «» Il faut croire que l’expérience peut servir au moment de faire parler son intuition.