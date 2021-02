Hommage à ceux qui se battent pour sauver le foot amateur

Tout le monde ou presque semble oublier que le foot est d’abord un jeu. Un plaisir simple qui manque à des millions de gens, qui malgré tout continuent d'entretenir la même flamme pour le ballon rond.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le foot français tremble sur ses bases, il se découvre colosse aux pieds d’argile dont la frappe risque gravement de manquer de puissance. Les droits télé s’effondrent après le naufrage de Mediapro. La L1 se déroule dans des enceintes vides qui puent la tristesse, tels des théâtres fantômes qui raisonnent à vide de chants crachés par des haut-parleurs. De Marseille à Bordeaux, les directions de clubs et les supporters ne savent plus se parler et, privés de leurs tribunes, les ultras sont à cran. Tout le monde s’inquiète. Le sport numéro 1 dans l’Hexagone serait en train de chuter du podium dans le cœur de nos compatriotes, y compris chez les plus jeunes, gavés de NBA et d’e-sport. Bref, nous assisterions à la chute d’un empire.Mais dans ce contexte terrible et déprimant de la pandémie, aveuglé par le clignotement des lumières, et la peur qu’elles s’éteignent sur les stars à crampons, sans oublier les aléas de l’OM ou du PSG, tout le monde semble oublier que le foot est d’abord un jeu. Un plaisir simple qui manque à des millions de gens, qui malgré tout continuent d'entretenir la même flamme pour le ballon rond. Leur amour se révèle intact, leur passion bien plus grande qu’avant (peut-être renforcée par l’absence). Car la France, en la matière, est d’abord davantage un pays de pratiquant-es que de croyants. Les footeux/footeuses et les Footix. Pour résumer, depuis toujours, on tape le cuir d’abord avant de le regarder rentrer dans une cage sur son smartphone ou sa tablette. D’où cette incroyable richesse de notre si réputée formation. D’où ces millions de licencié-es, bénévoles et dirigeants qui se retrouvent sur les terrains et à la buvette, dans tout le pays, des rectangles dégarnis au fin fond de la Creuse aux synthés qui bordent le périphérique des grandes villes.Pendant que l’angoisse pour l’avenir de notre élite occupe les esprits, qui prend la peine de mesurer à quel point l’amour du foot reste chevillé au ventre de la patrie ? Malgré le confinement et surtout les restrictions, partout, ce foot-là, pétri de dévouement et de dévotion, ce fameux lien social dont se gargarisent nos politiques, n’a jamais déposé les armes ni les chasubles, malgré le peu d’aide(s) qu’il a reçue. Il faut regarder du côté des animateurs qui encadrent, masqués, les gamins et gamines du CO Vincennes , au stade Léo Lagrange - un club qui est venu matériellement en aide aux familles en difficulté à cause de cette situation exceptionnelle -, ou ceux de l’ES de Vitry au pied des tours, quand le foot demeure l'une des seules occupations des kids en ces temps de privations qui enfoncent les inégalités et menacent leur santé en renforçant la sédentarité devant les écrans. Il faut tourner les yeux vers ces seniors qui se mettent, malgré la peur de la Covid, au walking foot en Gironde ou en Corse. Il faut admirer les jeunes migrants de la Team Autre Monde qui meublent leur ennui et leur isolement sur le moindre espace disponible. Il faut avoir en tête les gars et les filles du Paris Arc en ciel, plus vieux club LGBT de France, au rendez-vous tous les samedis après-midi, avec même une équipe mixte. Cette conviction, cet entêtement et cet engagement participent à rendre supportable, moralement et socialement, la période que nous traversons à des millions de personnes, et surtout d’enfants.Sait-on que parmi, toutes les disciplines, le foot est celle qui a le moins perdu de licenciés avec la crise sanitaire, toutes structures confondues (FFF, bien sûr, mais en FSGT, FSCF ou Ufolep aussi) ? Les footeux ont pourtant accepté bien des sacrifices, et sans se plaindre. Des efforts et renoncements proportionnellement bien supérieurs aux difficultés du monde pro. Leurs championnats se sont arrêtés, leurs stades et installations se sont souvent retrouvés fermés, sans parler des conséquences économiques qui résultent du fiasco des droits TV qui affectera, par ruissellement, les finances des amateurs. Ils savaient la gravité de ce que nous devions affronter. Ils étaient aussi de ceux et celles qu’on applaudissait aux fenêtres pour leur courage et leur sens du devoir, notamment lors du premier confinement. Qu’il se nomme Fouad Benzazaa, président, coach et joueur du Veolia FC à Bobigny et éboueur à Paris ; qu’elle s’appelle Elise Kissane, footballeuse de 28 ans, soignante au service cardiologie à l’hôpital de Moulins dans l’Allier ; le foot amateur ne fait pas de chantage au pays, ni ne quémande auprès du gouvernement. Il sert la nation. Il est civique sans avoir besoin d’une charte pour le prouver. L’amour du foot sauvera la France. Qu'on se le dise !