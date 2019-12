Hoffenheim s'offre Dortmund avant les fêtes

Hoffenheim (4-3-3) : Baumann - Rudy, Nordveit, Hübner, Skov - Samassekou (Adamyan, 46e), Grillitsch, Geiger (Locadia, 65e) - Kramarić, Baumgartner (Kadeřábek, 78e), Bebou. Entraîneur : Alfred Schreuder.



Dortmund (3-4-3) : Bürki - Zagadou, Hummels (Piszczek, 46e), Akandji - Schulz, Brandt, Weigl, Hakimi - Sancho, Götze (Alcácer, 85e), Hazard (Larsen, 46e). Entraîneur : Lucien Favre.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Que le Paris Saint-Germain se rassure : le Borussia Dortmund est capable de perdre des matchs.Pourtant, les visiteurs avaient bien démarré cette rencontre pour boucler la phase aller du championnat d'Allemagne. Mais malgré un nombre incalculable d'occasions en première période, lesne mènent que d'un but à la pause, œuvre de Mario Götze sur une passe d'Achraf Hakimi (17, 0-1). Derrière, ce n'est pas Thorgan Hazard qui parvient à doubler la mise, puisque sa frappe sous la barre est détournée du bout des doigts par Baumann. Ce n'est pas non plus Julian Brandt, à nouveau mis en échec par le portier allemand.La suite ? Le retour d'Hoffenheim au premier plan, puisque Sargis Adamyan du pied (79, 1-1) et Andrej Kramarić de la tête (2-1, 87) parviennent à renverser la vapeur et permettent aux locaux de s'offrir un scalp tout jaune. C'est la troisième défaite du BvB en Bundesliga cette saison, la troisième à l'extérieur. Une défaite que le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich apprennent en se frottant les mains, pendant que Dortmund s'apprête à lâcher ce wagon de trois clubs dans la course au titre de champion d'Allemagne.De quoi rire jaune.