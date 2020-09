Hoffenheim en passe quatre au Bayern !

73

Hoffenheim (5-3-2) : Baumann - Akpoguma, Posch, Vogt, Bičakčić (Skov, 38e), Kadeřábek - Geiger (Bebou, 58e), Samassékou, Baumgartner (Gacinovic, 59e) - Kramarić, Dabbur (Grillitsch, 80e). Entraîneur : Sebastian Höness.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard (Goretzka, 57e), Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso (Musiala, 52e) - Sané (Coman, 73e), Müller, Gnabry - Zirkzee (Lewandowski, 57e). Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Dur, dur, le retour aux affaires en Bundesliga.Le long périple jusqu'à Budapest pour se défaire du FC Séville en Supercoupe de l'UEFA (2-1 a.p), jeudi, a visiblement laissé des traces dans les rangs du, logiquement terrassé par Hoffenheim ce dimanche (1-4).En manque de fraîcheur physique et mentale, le Bayern, privé de Lewandowski, ménagé au coup d'envoi, ne fait pas les efforts nécessaires pour enquiquiner le solide 5-3-2 de Sebastian Höness. D'autant qu'en face, le trio Samassékou-Baumgartner-Geiger s'agite et mord dans tout ce qui passe sous son radar - ballon et chevilles comprises. Le premier pion illustre bien la différence dans les attitudes : Bičakčić en veut plus que les Rouges sur corner et trompe Neuer avec le concours de Davies (1-0, 16). Sautes de concentration et placement hasardeux sont également au menu lors du deuxième but du TSG : pensant sauver les fesses de Boateng, Pavard se retrouve à mettre Dabbur en orbite et l'Israëlien ne manque pas l'occasion de s'offrir Neuer d'un malicieux petit piqué (2-0, 24).En laissant des gouffres pour revenir au score, le Bayern expose d'autant plus sa fébrile défense et Baumgartner laisse filer le 3-0 dans son face-à-face (30), tandis que Kramarić a l'occasion de goûter à ce qu'a vécu Benzema devant Neuer au Mondial 2014 (45). Heureusement pour le Bayern que Kimmich n'a pas laissé sa patte de velours à Budapest : son superbe enroulé trouve naturellement la lucarne de Baumann (2-1, 37)... l'une des rares frappes cadrées du Bayern de la rencontre. Car ce sont bien lesqui continuent de pousser après la pause, alors qu'un troisième but mérité continue de les fuir (immanquable de Dabbur à la 52, parade de cyborg de Neuer à la 75). L'évidence Kramarić s'en chargera finalement à un quart d'heure de la fin, à la conclusion d'une séquence qui aura torturé le Bayern pendant toute la partie : dégagement du gardien, déviation de la tête et attaquant lancé en profondeur (3-1, 76). Les Bavarois boiront même le calice jusqu'à la lie après un rush du monstrueux Bebou, fauché par Neuer dans sa surface. Le cyborg allemand doit s'incliner une quatrième fois face au penalty de Kramarić (4-1, 90+1).Après 295 jours et 32 matchs consécutifs sans défaite, le Bayern est enfin tombé de son piédestal. Et de quelle manière !