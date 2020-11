Hillsborough, la colline a des yeux

Le 15 avril 1989, Liverpool est en deuil. Le drame d’Hillsborough bat tous les records britanniques : 96 morts dont 39 de moins de 20 ans. Il n’est pourtant pas question de hooligans, mais bien d’une organisation déficiente. Il a fallu 7 minutes aux autorités de l'époque pour arrêter une rencontre qui virait au massacre. Récit au cœur de l’événement qui changea à jamais la face du football anglais.

Un cheval de la police soulevé par la foule

« Hey ducon, ouvre la porte, il y a des gens qui meurent ici »

« Comme l’ouverture d’une bouteille de Coca trop secouée »

Par Ronan Boscher et Rico Rizzitelli

Propos recueillis par RB & RR. sauf Damian Kavanagh, Daniel Bennett, Gary Burns (CONTRAST.Org), David (FC FANS), et Lord Taylor (Rapport provisoire Taylor, Août 1989).

David a 23 ans. Il vient de se lever, tout comme son père, à 8 heures du mat’, en ce samedi 15 avril 1989. Sa vieille Ford Escort rouge ne demande qu’à décamper pour Sheffield et le stade d’Hillsborough, où il assistera à la demi-finale de FA Cup entre son Liverpool et Nottingham Forest. Premier contretemps, maman a zappé les sandwichs :, se souvient David, qui se contentera finalement d’une miche de pain et de beurre de cacahuètes. À 11 heures, David et Dad’ montent dans l’Escort, qui n’inspire pas confiance :La poubelle tient le coup et trouve une place de parking à 14h10. Un croc dans le sandwich au beurre de cacahuètes plus tard, ils rejoignent Hillsborough, à pinces. Sur le chemin, les pubs sont ouverts depuis 11 heures, les supporters desgoûtent les pintes de bière et « font connaissance » avec le voisinage., détaille le rapport de Lord Justice Taylor, enquête-référence sur ce samedi ensoleillé d’avril. Et le Lord de rassurer :Hillsborough joue à guichets fermés, unà 54 000 personnes. La tribune ouest, Leppings Lane, est réservée aux Liverpuldiens, l’aile Est, celle du Spion Kop End, aux fans de Forest, un choix dicté par l’itinéraire emprunté par les supporters. 14h30 : autant la tribune de Nottingham est bien garnie, autant Leppings Lane est à moitié vide, sauf les blocs 3 et 4 des gradins inférieurs, blindés, mais joyeux. Lede Liverpool se présente assez souvent au dernier moment aux points d’entrée :, se souvient Thomas O’Neill, un autre, présent ce jour-là dans la tribune du haut. Cinq millese massent ainsi d’un coup devant les deux pauvres tourniquets de Leppings Lane. Une houle gigantesque déterminée à arriver pile au coup d’envoi. David et son père sont déjà à l’intérieur, via le tunnel central,, dans les blocs 3 et 4.Déjà. À l’extérieur, la foule se densifie et les policiers commencent à être débordés. Plusieurs témoignages mentionnés par le rapport Taylor indiquent. L’atmosphère pourrait vite tourner au vinaigre. Le coup d’envoi approche et à l’avant, les conditions deviennent, affirme aujourd’hui Thomas O’Neill.Des jeunots bourrés ajoutent leur grain de sel, à pousser en fond de cortège. M. Marshall, chargé de la sécurité à l’extérieur du stade, se perche sur un parapet, manque de chuter et réalise que la situation est incontrôlable malgré les renforts exigés par radio. Il demande la permission au boss des képis, M. Duckenfield, d’ouvrir une issue de secours. À 14h52, au bout de la troisième alerte, le patron autorise la manœuvre. Un flot de 2 000 supporters, quelques-uns sans ticket, se libère du traquenard des tourniquets pour s’enfoncer, sans le savoir, dans un autre : le tunnel., dixit Gary, un survivant de la catastrophe. Deux minutes plus tard, les joueurs entrent sur la pelouse. Pendant ce temps, dans la tribune ouest, la pression venant du tunnel est trop forte : les mouvements de foule échappent à tout contrôle. D’un coup, les supporters se retrouvent pressés contre les grilles, à proximité de la pelouse ; leurs appels au secours semblent vains."Hey ducon, ouvre la porte, il y a des gens qui meurent ici !" » , rapporte ce même Gary. Il invective ensuite deux photographes aux objectifs braqués sur le bloc 4 :Les deux bougent pour prendre d’autres clichés, mieux placés. Chacun essaie de sauver sa peau. Gary aide un petit ado en pleurs, la respiration courte, au sol, en lui proposant son dos pour le passer au-dessus des grilles., avoue-t-il. L’air,, devient irrespirable :Sans doute l’odeur des premiers morts. Dans la partie supérieure de Leppings Lane,, raconte Daniel Bennett, stupéfait en tribune sud, tandis que les bobbies repoussent sur les grilles le tout-venant, pour éviter l’envahissement du terrain. L’arbitre donne le coup d’envoi., se remémore Terry Wilson (23 ans à l’époque), déjà présent en Belgique, quatre ans plus tôt.Il est 15h04. Le portier à moustache des, Bruce Grobbelaar, n’est plus dans le match, intrigué par les nombreux cris de détresse. Dans le rapport Taylor, il dit :"Bruce, s’il te plaît, à l’aide",, "Ouvrez cette putain de porte !" (...)"Bruce, ils sont en train de nous tuer." » Une grille s’effondre. M. Greenwood, chargé de la sécurité à l’intérieur du stade, quitte son poste, près du tunnel des vestiaires. Il goûte peu le coup de la bouteille de Coca qui fait pschitt. En s’approchant de Leppings Lane, il remarque les personnes comprimées contre les grilles. Après une demande infructueuse d’arrêt du match par radio à la salle de contrôle, Greenwood court sur le terrain pour que l’arbitre mette un terme à la rencontre. Il est 15h07 et les joueurs sont priés de retourner aux vestiaires. Daniel Bennett, de la tribune sud, décrit le bordel alentour :Du côté de Forest, on continue de chanter, persuadés que les hools adverses font encore des leurs. Damian Cavanagh, tout frais rescapé du bloc 4, sur la pelouse :"Il n’y aura pas d’Europe pour les.": "Allez vous faire foutre !" » Dans le chaos ambiant, le cordon de sécurité policier en vient même à contrôler des groupes transportant les blessés sur des civières improvisées – en fait, des panneaux de pub arrachés. Selon Bennett, il est 15h20 lorsqu'un premier capot d’ambulance apparaît sur la pelouse. À l’extérieur du stade, l’organisation est tout aussi fébrile. Contactés à 15h13 par le PC Sécurité pour venir couper les grilles des tribunes et apporter du matériel de réanimation, des pompiers se font retoquer à l’entrée de Leppings Lane –– alors que d’autres brigades sont orientées par erreur vers le Spion Kop, la tribune de Forest. Au cours de l’enquête, Lord Taylor s’étonnera, résume Damian, qui quitta le stade par le tunnel des joueurs. Pour David et son père, sortis indemnes du carnage, l’heure n’est plus à disserter sur le beurre de cacahuètes, mais plutôt au retour à la maison, en Ford Escort, elle aussi rescapée. David :"Holding back the tears". » Retiens tes larmes, en français.