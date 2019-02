Hijab : le foot français se voile-t-il la face?

Alors que la commercialisation du hijab de running de Décathlon a soulevé une polémique d'envergure nationale qui a parfois semblé frôlé l'hystérie médiatique, la question du port du voile au sein du football français reste largement controversée. Avec d'un côté ceux qui se posent comme les champions « du droit des femmes et de la neutralité du football » et de l'autre, ceux qui dénoncent l'instrumentalisation d'un féminisme institutionnel qui se voudrait le défenseur d'un sens trop restrictif et autoritaire de la laïcité.

Rétropédalage

Money, money, money

Double discours

Le hijab, un cas à part ?

Le sport émancipe. Il ne soumet pas. Mon choix de femme et de citoyenne sera de ne plus faire confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs.Ceux qui tolèrent les femmes dans l'espace public uniquement quand elles se cachent ne sont pas des amoureux de la liberté.#Decathlon — Aurore Bergé (@auroreberge) 26 février 2019

» Le constat de Charline Vanhoenacker est sans appel. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que la journaliste de France Inter ne pensait pas vraiment parler de la marque française en début de semaine, au moment où Decathlon n’avait pas encore communiqué sur une commercialisation de son hijab de sport, avant de finalement se rétracter. Ce voile porté par certaines personnes de confession musulmane, autorisé par la loi française au même titre que la Kippa ou le chapelet, a eu le temps de diviser au sein de la « grande famille » du football français avant de devenir un sujet de société.Le 1mars 2014, la FIFA via Jérôme Valcke valide définitivement la possibilité pour les femmes de porter un voile lors de compétitions officielles. Mais dans l’Hexagone, Frédéric Thiriez et Noël Le Graët se consultent et tombent d’accord : c’est non. «» , se souvient l’ancien président moustachu de la Ligue de football professionnel. Un mois et demi plus tard, la Fédération française de football opère un virage à 180 degrés et se déclare finalement ouvert au port du voile. La raison ? L’organisation d’une Coupe du monde féminine qui fait partie des priorités de l’état-major de la Fédé'. «» , clame Noël Le Graët à l’AFP. Tant pis pour l’unité.Une décision qui n'est toujours pas du goût de Frédéric Thiriez, : «» Des intérêts économiques que l’on retrouve aussi dans le débat actuel, même si Thiriez insiste sur la nature totalement différente des deux affaires : «Problème : comment revendiquer l’interdiction d’un objet religieux (ou culturel, selon les interprétations de chacun) comme le hijab, lorsque chaque week-end, des centaines de joueurs se signent au moment d’entrer en jeu ou se prosternent après avoir marqué ? «, précise Thiriez.» L’ancien président de la LFP, à l'image d'autres personnalités publiques, explique par ailleurs avoir le ressenti qu' «» .Reste que le hijab semble plus spécifiquement considéré comme un problème, là ou les signes de croix et les prières après un pion sont rarement réprimandés par le gendarme sportif. Sans doute parce que le voile est parfois catégorisé dans l'opinion comme un instrument de soumission de la femme. Notamment par un courant féministe souvent décrit comme institutionnel, à l'image des déclarations de la député LREM des Yvelines Aurore Bergé, qui clamait sur Twitter après l'annonce de la commercialisation du hijab de Décathlon : «» La corrélation ici automatiquement effectuée entre laïcité, port du hijab et droits et liberté des femmes est néanmoins remise en question par une frange non négligeable de figures identifiées comme féministes, comme l'écrivaine militante Rokhaya Diallo ou encore la journaliste Nadia Daam.Pour la première, «» , quand la seconde a réitéré le 27 février dernier chezdes propos qu'elle avait déjà tenus en avril 2016 : «» Ces dernières relèvent ainsi que l'identification du port du hijab comme contrainte imposée aux femmes musulmanes nie leur capacité à choisir, réfléchir et articuler leur rapport à la foi dans le cadre de la société française.La sociologue Hourya Bentouhami pointe notamment que les militantes féministes favorables au hijab dénoncent le discours d'un féminisme institutionnel, qui adopterait une grille de lecture «» . Au milieu de tout ça, le football hexagonal, à l'image de la société française, n'a évidemment pas trouvé de formule magique pour répondre à l'équation posée par le port du voile : si la Fédération française de football l'a interdit aux joueuses de l'équipes de France lors des compétitions internationales, le voile devrait, selon le règlement de la FIFA, être autorisé lors de la Coupe du monde 2019. Mais bien malin sera celui qui prédira la réaction de l'opinion publique si une joueuse se pointe sur le terrain avec un hijab sur la tête en juin prochain.