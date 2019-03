Heurelho Gomes veut devenir pasteur

1

Look at what this means to Heurelho Gomes ??? pic.twitter.com/8HgT6NYSkl — BBC Sport (@BBCSport) 16 mars 2019

MR

La foi a ses raisons.Agé de 38 ans, Heurelho Gomes jouait peut-être hier le dernier match de sa carrière à Vicarage Road suite à la victoire de Watford sur Crystal Palace en FA Cup. En larmes à la fin de la rencontre, le portier brésilien a déclaré qu'il était quasiment certain de prendre sa retraite en fin de saison et ce, après une longue carrière qui l'aura vu surtout jouer au PSV et à Tottenham Dans une interview accordée au, Gomes a indiqué qu'il souhaitait rejoindre le monde religieux et devenir pasteur dans son pays : «Après Pasteur Ewolo , en voilà un autre qui n'a pas galéré à préparer son après-carrière.