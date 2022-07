Hervin Ongenda à Botoșani : une romance roumaine

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 28e épisode, détour par la petite bourgade de Botoșani, au nord-est de la Roumanie. C'est dans un club stable, mais modeste que le titi parisien Hervin Ongenda a trouvé chaussure à son pied, grâce à un propriétaire dévoué pour son bien-être. Une histoire singulière et touchante, en deux actes, de laquelle restera ce postulat vu et revu : Ongenda est un esthète délicieux coincé entre les agents véreux, et qui n’a jamais su se donner les moyens de tutoyer les sommets.

À la conquête de l'Est

Vidéo

Chauffeur de bus, prof de chinois et cours de français

Par Alexandre Lazar

Propos de Valeriu Iftime et Bogdan Racovițan recueillis par Alexandre Lazar.

Valeriu Iftime est un authentique, patron d’Elsaco, un géant roumain de l'énergétique. Rares sont ceux qui savent que derrière son premier million de lei (203 000 euros), se cache l'implantation d'un système informatique d’automatisation à distance entre Slobozia et Călărași, quelque part dans le sud du pays. Mais c’est surtout un personnage haut en couleur, passionné de chevaux et de football., glisse-t-il à propos de l’opium du peuple. Et quand on aime le spectacle, on a forcément un penchant développé pour les artistes. En juillet 2018, le propriétaire du FC Botoșani n’avait pas encore dépassé la soixantaine. Mais il lui a suffi d’assister à un entraînement pour s’éprendre d’un des trop nombreux talents perdus du Camp des Loges : Hervin Ongenda."Qu'est-ce que je vais devenir, maintenant ?"Si le meneur de jeu né en 1995 est tombé dans l’oubli en France, la faute à des passages non concluants à Bastia, Zwolle et même... Murcie, en D3 espagnole, l’histoire est radicalement différente au-delà des Carpates., lâche Iftime, en souvenir du bon vieux temps.Reste qu'Iftime se rend vite compte du joueur hors norme qui vient de débarquer en Moldavie roumaine."Valeriu, ce gamin n’est pas fait comme les nôtres. Il vient d’un autre monde, c’est un petit génie."Ongenda, lui, arrive à la relance. Il se jette dans l’inconnu, pour de vrai. livrait-il à So Foot en mars 2019 . De là à bousculer toutes ses habitudes ? Que nenni., surenchérit Iftime.Une passe laser, un coup franc dans la lulu, et puis parfois plus rien. Inconstant, Ongenda l’est assurément sur un terrain. Ce dont il a besoin ? Un technicien qui soit patient avec lui, qui apprenne à le connaître et canalise son talent., poursuit l’homme d’affaires, animé par le feu de la passion. Lors de sa première aventure à Botoșani, Ongenda cumule 6 buts et 5 passes en 54 matchs. D’aucuns diront qu’il n’y a pas de quoi sauter au plafond. Mais ce serait jurer uniquement par le prisme - trompeur - des seules statistiques. En réalité, le titi parisien bénéficie, pour la première fois de sa jeune carrière, de continuité et de stabilité. Il jouit d'un statut de star locale., abonde Valeriu Iftime. Mais comme souvent dans ces cas-là, la belle histoire finit par partir (un peu) en sucette.Les habituels Golgoths du football roumain (FCSB, CFR Cluj) se pressent pour les beaux yeux d’Hervin Ongenda, mais le milieu offensif a une idée en tête à l’hiver 2020 : l’Italie. Enfin... la Serie B, et un Chievo Vérone tout proche du dépôt de bilan. Pour Iftime, son petit protégé était sous influence :La presse roumaine, et plus particulièrement la chaîne de télévision Pro X, s’engouffre dans la brèche, avec une phrase choc :Une phrase supposément prononcée par le Franco-Congolais sous le coup de la colère... en réalité détournée avec soin., précise le très pittoresque patron de club.Au Chievo, Ongenda ne fait effectivement pas long feu : trois petits matchs entre janvier et septembre. De quoi se rendre à l’évidence : Botoșani est la clé de l’histoire., narre Valeriu Iftime. Comme par enchantement, Hervin Ongenda retrouve sa magie, distille des bonbons, aère le jeu et s’éclate au sein d’un belle colonie francophone. Son désormais ex-coéquipier Bogdan Racovițan (aujourd’hui au Raków Częstochowa), né et formé à Dijon , ne tarit pas d’éloges à son égard :Mais là encore, Hervin Ongenda peut difficilement résister aux sirènes étrangères. Futur champion de Chypre, l’Apollon Limassol lui offre une garantie financière et l’opportunité de régler d’anciennes dettes, à l'aide d'une rémunération généreuse. Malgré la tendresse débordante de son propriétaire et la confiance de son entraîneur, après 21 nouvelles rencontres pleines, l’heure est encore à la séparation, au grand regret d'Iftime :Comme une étoile filante, celui qui a écumé toutes les sélections de jeunes en France paraît né pour frustrer les gens qui l’apprécient et rêvent de le voir un jour répondre aux attentes qu’il suscite. Valeriu Iftime, lui, l’attend toujours à bras ouverts au nord-est de la Roumanie :