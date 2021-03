Hervé Revelli a appris qu’il avait marqué 100 buts en Ligue 1 à 23 ans grâce à Mbappé

1

Un bon passage de témoin.Avec son doublé contre l'Olympique lyonnais ce dimanche ( 2-4 ), Kylian Mbappé a atteint le cap des 100 buts inscrits en Ligue 1. Une barre symbolique franchie à 22 ans et 91 jours, et qui lui permet de chiper le record du plus jeune joueur à 100 buts d'Hervé Revelli, auteur de 100 buts en D1 à 23 ans et 153 jours en 1969.(Sourire.), a expliqué dansl'ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne et ses 215 réalisations au total en première division.L'objectif ultime pour Mbappé : aller détrôner Just Fontaine et ses 13 buts de la Coupe du monde 1958.