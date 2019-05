Hervé Renard : « L'Ajax peut aller au bout »

Avant de se rendre à Amsterdam pour assister au match retour, le 8 mai, Hervé Renard s’est posé devant la demi-finale aller entre les Spurs et l’Ajax, remportée mardi soir par les Néerlandais (0-1) à Londres. Le sélectionneur du Maroc, dont deux internationaux évoluent chez les tombeurs du Real Madrid et de la Juventus, revient sur ce qu’il a vu sur son grand écran.

« Les Néerlandais savent bien défendre. Et pas seulement les défenseurs. J’en reviens à Ziyech, à Tadic, à Neres : ils ont beaucoup travaillé pour le collectif, avec un vrai sens du sacrifice. »

Propos recueillis par Alexis Billebault

Oui. Pour moi, le succès de l’ Ajax est logique. Prenez la première période, ou au moins les trente-cinq premières minutes : on a vu les Néerlandais ne jamais s’affoler, avoir très souvent le ballon, effectuer un gros pressing, se procurer des occasions et marquer assez vite, grâce à une passe superbe de Ziyech pour van de Beek. Pendant plus d’une demi-heure, ça a été un vrai festival. Il y a dans cette équipe une qualité de jeu assez extraordinaire. Quand on l’observe bien, il n’y a pas que la maîtrise technique qui interpelle. Les déplacements, le travail défensif des attaquants est très impressionnant. C’est une équipe qui joue bien, mais pas seulement.Les deux. Le changement de système opéré par l’entraîneur de Tottenham a gêné l’ Ajax . L’entrée de Moussa Sissoko a permis aux Anglais de bénéficier de sa puissance et de son impact dans les duels. Et comme vous l’avez dit, presser pendant plus de trente minutes, ça fatigue. On ne peut pas le faire sur la durée ! Alors, effectivement, pendant dix minutes en fin de première période, et souvent lors de la seconde, Tottenham a eu le ballon. Mais, au final, sans avoir beaucoup de vraies occasions de but. D’ailleurs, la meilleure, c’est l’ Ajax qui se l’est procurée, avec le tir de Neres sur le poteau gauche de Lloris.Exactement.Quand Tottenham avait le ballon et pressait, les Néerlandais ont su se montrer solidaires, courageux. Ils savent bien défendre. Et pas seulement les défenseurs. J’en reviens à Ziyech, à Tadic, à Neres : ils ont beaucoup travaillé pour le collectif, avec un vrai sens du sacrifice. Je prends l’exemple de Ziyech, car c’est lui que je connais le mieux : techniquement, il a fait un superbe match, avec une passe décisive. Mais il s’est beaucoup dépensé pour le bien du collectif.Je ne pense pas. Il faut rappeler que les Anglais étaient privés de Kane et de Son. Mais si Tottenham n’a pas été extraordinaire, c’est parce que l’ Ajax a tout fait pour qu’il ne le soit pas.Pour moi, l’ Ajax était déjà favori avant le match de mardi. Il l’est encore plus après son succès mérité à Londres. Mais il saura assumer ce rôle. Depuis des mois, dans cette Ligue des Champions, on constate que les Néerlandais jouent à domicile comme à l’extérieur. Je suis persuadé qu’ils vont se qualifier pour la finale. Ce serait formidable pour mes internationaux marocains, Ziyech et Mazraoui, qui a fait une très bonne entrée hier, et qui a prouvé qu’il était capable de jouer à de nombreux postes.Bien sûr ! Les Anglais devront prendre des risques. Ils ont su le faire en quarts de finale face à Manchester City (1-0, 3-4). De plus, Son sera de nouveau disponible. Mais encore une fois, je fais de l’ Ajax mon favori. Je serai à Amsterdam pour le match retour, notamment pour suivre mes deux joueurs. L’Ajax a les moyens d’aller au bout, de gagner cette Ligue des Champîons. Même si, en finale, il y aura en face Liverpool ou le FC Barcelone . Au niveau spectacle, cela pourrait être fantastique !