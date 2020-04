Herbin, l'accord classique

Plus grand entraineur de l'Histoire des Verts, Robert Herbin, décédé ce lundi à 81 ans, avait deux passions chevillées au corps : le football de Rocheteau, Larqué, Revelli et compagnie, mais aussi les cordes et les violons de Rachmaninov, Berlioz, Verdi et Moussorgski.

Symphonie en Vert majeur

Trichophagie et Rachmaninov

Split-Wagner : même combat

Par Adrien Candau

Tous propos issus de l'autobiographie de Robert Herbin, On m'appelait le sphinx, sauf ceux de Christian Lopez, issus du Parisien

Robert Herbin était homme de peu de mots. «, se souvient l'ancien défenseur des Verts, Christian Lopez.» Inébranlable, quasi monolithique, le Sphinx ne laissait rien transparaître. Pour comprendre le bonhomme, il faut dès lors essayer de se glisser furtivement sous son épiderme. Tirer sur l'invisible corde sensible d'un type que Jacques Vendroux décrira comme «» . Une sensibilité pudique, soigneusement dissimulée, qu'Herbin aura surtout cultivé à travers l'autre passion de sa vie avec le football : la musique classique.Demi-finaliste puis finaliste de la Coupe des clubs champions en 1975 et 1976 avec les Verts, l’entraîneur a souvent l’âme vagabonde entre deux matchs. Il faut l'imaginer ce 5 mars 1975, la mine soucieuse mais la tête pleine d'espoirs, alors que Saint-Etienne, battu par Chorzów trois buts à deux en quart de finale aller de la C1 1975, s’apprête à quitter la Pologne pour rentrer dans le Forez. D'abord séchés 3-0, les Verts ont ensuite planté deux pions en fin de partie. Une remontée inespérée qui leur permettra de voir le dernier carré de la C1, après leur victoire 2-0 glanée deux semaines plus tard. En attendant de savourer la revanche, l'esprit d'Herbin s'égare, loin, très loin du football : «Drôle de contraste. Herbin, véritable statue de chair, toujours imperturbable sur son banc de touche, s'anime pourtant d'une tempétueuse vie intérieure quand les premiers violons sont de sortie. La génétique a peut-être un rôle dans cette affaire-là : son père, premier prix du conservatoire national de Paris de trombone, est professeur de musique et fut membre de l’Opéra de Nice durant de nombreuses années. Le jeune Robert, pourtant, ne se prendra pas tout de suite de passion pour les instruments à cuivre si chers au paternel. La musique ne fera vraiment irruption dans sa vie que bien plus tard, alors qu'il a débuté sa carrière de joueur à Saint-Etienne depuis six mois.En 1957, Herbin vient de fêter ses 18 piges et retourne à Nice, dans la maison parentale, pour les vacances. L'occasion, aussi, de retrouver son vieux pote Jean-Bernard Racine, un ancien camarade de classe qui se distingue par sa sensibilité musicale et sa trichophagie, un trouble comportemental qui consiste à manger les cheveux arrachés de son propre cuir chevelu. «"Viens dans ma chambreJ'ai un disque à te faire entendre. Tu verras. Tu aimeras...""Qu'est-ce que tu en dis?""C'est pas mal, tu peux me le prêter ?"Un goût qu'Herbin cultivera progressivement au fil des ans. «, expliquait ce dernier dans son autobiographie,, publiée en 1983.À l'écouter, la musique, comme le football, serait un délicieux abandon sensoriel. Il ne tardera d'ailleurs pas à dessiner lui-même le trait d'union entre les deux disciplines. Le 6 novembre 1974, l'ASSE, pourtant gilfée 4 buts 1 par l'Hajduk Split à l'aller, carbonise les Croates 5-1 à Geoffroy-Guichard, pour se qualifier pour les quarts de finale de la C1. Plutôt que de participer à la liesse générale, Herbin s'étale sur un fauteuil, et savoure la chose à sa manière : «» Lyon, qu'il aura entraîné de 1983 à 1985, marquera moins sa carrière de technicien et ne convoquera pas chez lui d'élans aussi lyriques, comme le racontait récemment Vincent Duluc : «"Un concert d'Hector Berlioz, à l’auditorium Maurice-Ravel". »