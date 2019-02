Weydandt, le colocataire

Hendrick Weydandt a 23 ans, marque des buts pour Hanovre, vit toujours en coloc et kiffe la vie malgré la situation désastreuse de son club au classement. Il ne sait pas combien de temps durera sa carrière, mais il s’en fiche : son père est prêt à l’accueillir dans son cabinet fiscaliste et ses potes de district sont toujours là pour boire des bières.

Du district à la Buli, il n’y a qu’un pas

Un million pour un esclave

Par Julien Duez

Propos de HW recueillis par 11 Freunde

Il y a des premières fois qui ressemblent à des contes de fée. Comme entrer en jeu à l’entame du dernier quart d’heure lors de la première journée de la saison et marquer une minute plus tard. C’est exactement ce qu’a vécu Hendrick Weydandt le 25 août dernier face au Werder Brême et sa joie aurait pu être absolue si la VAR n’était pas venue gâcher sa célébration en retardant la validation de son pétard du droit. Idem si la tête de Theodor Gebre Selassie n’avait pas arraché le point du nul pour les Brêmois dix minutes plus tard. Mais qu’importe, de joker de luxe, Weydandt est devenu titulaire indiscutable dans l’effectif nouvellement repris par Thomas Doll . Et c’est déjà pas mal.Des histoires de pros jamais passés par un centre de formation, il en existe des centaines, c’est vrai. Mais celle d’ Hendrik Weydandt est intéressante, car elle ne fait que commencer. Le géant numéro 9 de Hanovre (1,95m) compte 706 minutes de jeu avec l’équipe première et se paye le luxe, à 23 ans, de taper le cuir pour un club dont il a refusé de rejoindre le centre de formation à l’âge de quatorze ans. Déjà, parce que dans la famille Weydandt, ce sont les études qui priment. Mais aussi parce que le petit Hendrik a commencé par prendre son pied en district avec son club de Groß Munzel, avec lequel il remporte la Coupe des régions et le championnat de sa commune.» , explique au magazinecelui qui regrette ne plus pouvoir «» Après avoir franchi l’étape supérieure en se frottant aux divisions régionales, Hendrik, son bac en poche, termine finalement dans la réserve de Hanovre, et lorsque Volkan Bulut , l’entraîneur de l’époque, le convoque en juillet 2018 pour passer une semaine avec les pros, il n’hésite pas.Devenu pro sur le tard, Weydandt n’abandonne pas les bancs de l’école pour autant. Au mois de décembre, il obtient son diplôme d’ingénieur commercial, option fiscalité et audit. «» Le paternel, justement conseiller fiscal, était d’ores et déjà prêt à l’accueillir dans son cabinet, mais l’appel de la Buli a finalement été plus fort. Même si l’après-carrière semble déjà toute tracée. «En attendant, il conserve encore un petit morceau de son innocence époque amateur en vivant toujours dans sa piaule de quatorze mètres carrés au sein d’une coloc dans le centre-ville de Hanovre. Pas besoin de planning des corvées selon lui, chacun est suffisamment responsable : «» Et quand le samedi après-midi rime avec jour de match, les colocataires vont s'enfiler des shots de vodka loin du buteur : «"Eh les mecs, vous pouvez aller picoler ailleurs pour votre pré-soirée ?",» Mais le rêve éveillé vécu par Hendrik Weydandt pourrait pourtant prendre rapidement fin. «» , se marre-t-il. Il ne lui reste plus qu’à sauver Hanovre de la relégation pour leur rendre la tâche impossible.