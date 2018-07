Hendo majeur

Meilleur joueur de l’Angleterre lundi dernier face à la Tunisie, Jordan Henderson a une nouvelle fois raconté, via sa performance, qu’il pouvait être autrement regardé qu’à travers le prisme de l’ouvrier au service de l’équilibre collectif. Pourtant, des doutes sur son cas subsistent. Pourquoi ?

Le capitaine des clichés

Une solution précieuse, pas un poids

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Et finalement, le totem. Lundi soir, dans la nuit de Volgograd, l’Angleterre a tout traversé : les rafales de moustiques, le lancement d’une dramatiqueau milieu d’une seconde période dévorée sans épice, les coups dans la gueule, tout. Un instant, elle a même cru voir ses plans se déchirer, Gareth Southgate assistant de son perchoir à une chorégraphie progressivement mal coordonnée devant une foule commençant à sérieusement tirer la tronche et à se poser mille questions. Alors, c’est reparti ? Finalement, rien n’a changé ? L’Angleterre aime se compliquer la vie, c’est une vieille certitude et ce début de Mondial contre la Tunisie l’a définitivement confirmé : cette fois encore, elle aura eu besoin d’attendre la dernière seconde de la soirée pour voir Harry Kane rallumer le public, et leslancer leur compétition sans l’angoisse des points à rattraper dès le second match.À l’issue de la rencontre (une victoire 2-1), Southgate a ainsi pu tartiner le public avec «» et sa joie d’avoir conservé «» . Plus encore : le boss a filé dans la foulée un peu de repos à ses gars, en a laissé certains tuer le temps sur, d’autres s’écrouler devantet même s’organiser une course de licornes gonflables au camp de base de la troupe. Depuis, il y en a eu pour tout le monde, notamment pour ceux qui sont venus booster la fin de match face à des Tunisiens rincés physiquement (Rashford, Loftus-Cheek, qui devraient être tous les deux alignés dimanche face au Panama), mais aussi pour Kane, forcément, auteur d’un doublé décisif. Et si le MVP était ailleurs ?Avant cette Coupe du monde, Jordan Henderson avait perdu gros – une finale de Ligue des champions, un brassard de capitaine (Southgate lui a annoncé quatre jours avant la finale de C1 qu’Harry Kane allait récupérer le brassard en Russie) –, mais il vient déjà de remonter la pente : face à la Tunisie, le milieu de Liverpool aura été le meilleur Anglais sur la pelouse, prouvant pour de bon que son influence au sein du groupe est au moins aussi importante que celle d’un gars comme Kane. Vraiment ? Une image pour le prouver : au cours de cette seconde période désarticulée, Henderson a secoué les bras, péter les lignes, redonné du rythme. Lui n’a pas gardé son calme, car il ne pouvait pas accepter la tournure des événements.» , a expliqué après la bataille le pivot du 3-1-2-2-1-1 de Southgate. De loin, le capitaine des, qui n’avait jusqu’ici gagné aucune des cinq rencontres de grands tournois qu’on lui avait donné à disputer, a eu l’attitude d’un général effronté, le regard d’un homme en guerre contre le passif de sa sélection, c’est une vieille habitude : la vision de ce joueur est bourrée de clichés.Reste que Jordan Henderson aura apporté sur la pelouse l’expérience et l’esprit de rébellion à un groupe de jeunes talents qu’il faut encore encadrer. La preuve ? En seconde période, il s’est aventuré offensivement là où Jesse Lingard s’est plusieurs fois emmêlé les pinceaux, ce qui a provoqué un étirement du filet tunisien. Un dépassement de fonction nécessaire, là où son rôle consiste avant tout à boucher les trous et réduire les espaces : tout ça ne peut se lire à travers de simples chiffres. En ça, Henderson apporte plus qu’Eric Dier, par exemple, et amène à cette Angleterre un soupçon d’humanité, là où Gareth Southgate cherche avant tout à mettre en route un ensemble de robots tactiquement rodés.Un mec comme ça est précieux dans un groupe, et sa transformation actuelle est une conséquence de l’immense travail réalisé auprès de lui par Jürgen Klopp qui, à Liverpool, lui a fait comprendre qu’un 6 peut aussi créer. Pour enterrer les fantômes du passé, Jordan Henderson est le nec plus ultra : un mec qui a vu son pays se faire humilier par Andrea Pirlo en 2012, se crasher au Brésil deux ans plus tard et s’effondrer contre l’Islande en France lors de l’Euro 2016 doit être une solution, pas un poids, au moins pendant ce Mondial. Face au Panama dimanche, il devrait ainsi conserver sa place, et ce néo-costume de gardien de la paix dans un milieu anglais où Loftus-Cheek devrait amener la qualité de perforation qu’il a pu manquer par moments contre la Tunisie. Chouette revanche.