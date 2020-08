Oui, Cavani et Meunier ont manqué

Impossible de refaire l'histoire, après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions. Mais force est de constater que contre le Bayern Munich, l'effectif du club français a affiché quelques limites. Contrairement aux Bavarois, qui ont su en profiter. Notamment au poste d'arrière droit et d'attaquant de pointe, où Thilo Kehrer et Mauro Icardi ont déçu au fur et à mesure que la C1 avançait.

Kehrer, des lacunes claires

Icardi, le mauvais tri

Par Florian Cadu

D'une certaine manière, Thomas Meunier a sans doute contemplé sa télévision avec un regard de revanche dans les yeux en pensant à Leonardo. En conflit par médias interposés avec son ancien directeur sportif, le latéral droit a vu son successeur se faire manger par le Bayern Munich en finale de Ligue des champions. Lui qui a souvent entendu que les absents ont toujours tort a pu, cette fois, se convaincre du contraire : du côté du Paris Saint-Germain, on aurait franchement apprécié pouvoir compter sur le Belge à Lisbonne. Ainsi que sur Edinson Cavani, dont le contrat n'a lui non plus pas été prolongé après la pause coronavirus.Impossible de refaire l'histoire, bien sûr. Et interdiction d'affirmer que la coupe aux grandes oreilles n'aurait pas été levée par les mêmes mains avec la présence des deux joueurs partis trop tôt, évidemment. On ne le saura jamais, mais l'élimination serait même peut-être intervenue plus tôt. Toujours est-il qu'au moment de franchir la dernière marche, le club français s'est pris le pied dans l'escalier et ne s'est pas relevé. la faute à des Bavarois expérimentés et observateurs, qui ont su profiter des quelques défauts adverses. En exploitant, notamment, certaines limites au niveau de l'effectif de Thomas Tuchel. Aux postes de latéral et d'avant-centre, plus particulièrement.À droite de la défense parisienne, Thilo Kehrer a en effet vécu un enfer face au buteur décisif Kingsley Coman qui le connaissait déjà et qui l'a dépassé à de multiples reprises. En retard sur la seule réalisation de la partie à l'heure de jeu et déjà à deux doigts de provoquer un penalty en première période, l'arrière central de métier a affiché de sérieuses lacunes qui se retrouvent dans les chiffres : 66% de passes réussies seulement (seul le binôme Neymar/Kylian Mbappé fait pire, parmi les joueurs de champ des perdants), deux dribbles subis (pire score, parmi les siens), une grosse quantité de ballons perdus...Des défauts que l'ex de Schlake 04 avait déjà proposés dans la compétition, contre l'Atalanta par exemple. Et si l'objectif n'est pas de pointer du doigt l'Allemand de 23 ans - qui n'a pas évolué dans sa position de prédilection, faut-il le rappeler -, il peut être intéressant de noter que Tuchel n'avait quasiment pas d'autre choix à sa disposition. Obligé de laisser ce point faible en l'état à la merci des Munichois, l'entraîneur se trouvait dans l'obligation de modifier tout ses plans tactiques s'il voulait protéger un peu mieux son couloir droit. Avec Meunier sur la feuille de match, le coach aurait au moins eu une option de substitution. La nouvelle recrue du Borussia Dortmund n'aurait pas forcément fait mieux, mais au moins aurait-il représenté une alternative.Constat similaire en attaque où Paris, trop dépendant du talent de Neymar et Mbappé, a manqué d'armes offensives. Dès lors, comment ne pas regretter Cavani ? La situation est d'autant plus frustrante que l’Uruguayen a été sacrifié au profit de Mauro Icardi, en méforme depuis de nombreux mois (zéro pion depuis février) et... même plus utilisé à partir des demies, Tuchel lui préférant un Eric Maxim Choupo-Moting sur le départ.Dans une confrontation de haut niveau où les occasions se sont faites plutôt rares, la densité et l'abnégation du meilleur buteur de l'histoire du PSG auraient certainement fait du bien aux hommes de la capitale tout en mettant une certaine pression sur l'arrière-garde bavaroise rien qu'avec son nom. En sortie de banc, le challenge se serait avéré passionnant. De quoi pleurer sous les remords ? Il est de toute façon trop tard. Mais si le malheureux finaliste a en partie signé sa plus grande épopée européenne sans ses deux anciens, ces derniers ont manqué au pire des moments. Et quand on veut grimper le plus haut sommet du continent, ça ne pardonne pas.