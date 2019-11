Hécatombe historique des clubs de Ligue 2 en Coupe de France

1

Coupe de France (7e tour) : l'hécatombe historique des clubs de Ligue 2 #FootNational https://t.co/rW6jHdD4B7 — Foot National ??? (@footnational) November 18, 2019

Les clubs de Ligue 2 se sont fait ouvrir comme des huit(res).Le septième tour de la Coupe de France, synonyme d'entrée en lice des équipes de Ligue 2, avait lieu ce week-end dans les quatre coins de l'Hexagone et des DOM-TOM. Si le tirage au sort des rencontres nous offrait deux affiches entre pensionnaires de la Domnino's Ligue 2 avec Lorient-Guingamp (3-0) et Châteauroux-Niort (1-1, 6-7 t.a.b.), les autres affichent semblaient être à la portée des équipes de l'antichambre de l'élite. Sur le papier, en tout cas.Pourtant, ce ne sont pas moins de huit clubs de deuxième division qui ne verront pas le prochain tour. La défaite la plus surprenante est peut-être celle d'Ajaccio. Troisième de L2 après quatorze journées, les Corses se sont fait surprendre contre l'US Saint-Floraine (N3) sur le score de 3 buts à 1. Sochaux s'est lui aussi incliné contre Epinal (2-0), qui évolue en Nationale 2. Troyes, lui, s'est permis de mordre la poussière sur la pelouse de Bourg-Peronnas (0-1). Pas en reste non plus, Clermont, Grenoble et le Havre se sont aussi inclinés respectivement contre Bergerac-Périgord (N2), Saint-Raphaël-Fréjus (N2) et Dunkerque (N1). Huit clubs éliminés dès le septième tour de la Vieille Dame, c'est une première historique à ce stade de la compétition.En hommage au vainqueur de la dernière édition, ce ne sont pas moins de huit clubs Bretons qui se sont qualifiés pour le tour suivant. Belle perf' !