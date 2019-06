Heath, wind and fire

Meilleure joueuse offensive des États-Unis depuis le début du Mondial, Tobin Heath sera la principale bombe à désamorcer pour les Bleues vendredi soir. Focus sur une rebelle assumée.

France États-Unis Coupe du monde féminine Diffusion sur

Surf, toiles et précocité

Vidéo

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est l’histoire d’une fille qui, enfant, passe ses journées à fantasmer devant un petit écran de télévision et à jouer avec un magnétoscope. Clic, clac. Elle est dans sa chambre, à Basking Ridge, dans le New Jersey, et tue le temps face aux mêmes hommes, aux mêmes images, à la même équipe : Arsenal, toujours Arsenal. Arsenal pour Arsène Wenger, Arsenal pour Thierry Henry, Arsenal pour le jeu et l’audace : Tobin Heath s’est construite là-dessus et n’a jamais envisagé le foot autrement que par un spectacle. Par la construction d’un spectacle, plus exactement, au point que sa mère, Cindy, l’imaginait devenir ingénieure ou scénariste. Au point, surtout, que ses premiers coachs, notamment l’ancien sélectionneur national Anson Dorrance, n’ont pas toujours su comment gérer l’affaire. Il y aura notamment eu ce jour de novembre 2007, raconté dans un long papier d’consacré à Heath il y a quelques mois, lors duquel Dorrance avait préféré se passer des services de l’acrobate.Assise sur le banc, Tobin Heath trépignait alors dans son coin et suppliait son chef de la faire entrer sur le terrain alors que son équipe tournait en fond. Refus de l’intéressé. La raison ? «» Difficile pourtant de faire changer celle qui a depuis empilé les clubs, qui est passée par le PSG il y a quelques années et qui s’est finalement installée chez les Thorns de Portland. Elle est comme ça, Tobin Heath : elle impose son style. Un style qu’elle décrit ainsi : «Différente au point de choper une étiquette et une couronne : à 31 ans, Heath est devenue la reine des petits ponts. «, expliquait il y a quelques mois Dorrance.» Ça, Tobin Heath l’aura compris sur le tas, mais assez tôt pour ne pas passer à côté d’une carrière fabuleuse où elle aura souvent grillé les records de précocité : championne olympique 2008 à vingt ans, internationale à dix-neuf piges, cadre de la Team USA à peine quelques années plus tard... En France, Jill Ellis continue de lui filer un strapontin de choix aux côtés de Rapinoe et Morgan, mais laisse aussi sa joueuse s’exprimer comme elle l’entend.Il y a quelques jours, Heath n’a ainsi pas hésité à se lâcher sur le Mondial en cours et sur le succès des sélections européennes : «» Tobin Heath n’a jamais masqué ses pensées et vit comme elle joue : librement, entre des balades en skate et en surf, mais aussi son amour de la peinture. Il y a quelques années, l’Américaine invitait d’ailleurs parfois Amandine Henry, alors de passage à Portland, pour lui montrer ses toiles. «, expliquait il y a peu la capitaine des Bleues dans» Ce qu’elle fait depuis le début de la Coupe du monde : vendredi soir, la principale bombe à désamorcer, ce sera elle.